На юбилей "Водограя" приедет более сорока артистов из Украины

По словам лидера силламяэского украинского землячества "Водограй" Ларисы Житник, готовиться к знаменательной дате они стали еще в прошлом году и поставили цель, чтобы этот праздник украсили артисты из Украины. Благодаря поддержке Фонда интеграции задуманное удалось воплотить - приедут гости из Киева, Черновцов, Броваров, Львова.

Фотовыставка, рассказывающая о 25-летней деятельности землячества, откроется уже с пятницы. Горожане и гости смогут увидеть в центре культуры также уникальную коллекцию "Свадьба" - кукол ручной работы народного мастера Ольги Угнивенко.

- В коллекции 39 кукол в украинских костюмах 19-20-го веков, - замечает Лариса Житник. - Она вошла в книгу рекордов Украины. Не знаю, сколько экспонатов Ольга сможет привезти к нам, учитывая сложности с дорогой, но в любом случае будет на что посмотреть и узнать новое. Она будет работать только два дня, надеюсь, с ней успеют ознакомиться все, кому близка народная культура Украины.

Праздник - это и повод для серьезной дискуссии

В пятницу в Силламяэском центре культуры с 10.00 до 17.00 пройдет конференция, участники которой поделятся практиками инновационных подходов в образовании, накопленным опытом, который есть среди национальных меньшинств. Выступят представители общеобразовательных школ, международные партнеры по сотрудничеству с Украиной, представители государственных учреждений Эстонии и Украины.