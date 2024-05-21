В пятницу, 24 мая, и субботу, 25 мая, в Силламяэском центре культуры украинское землячество "Водограй" отмечает четвертьвековой юбилей. Вход на все мероприятия - свободный.
На юбилей "Водограя" приедет более сорока артистов из Украины
По словам лидера силламяэского украинского землячества "Водограй" Ларисы Житник, готовиться к знаменательной дате они стали еще в прошлом году и поставили цель, чтобы этот праздник украсили артисты из Украины. Благодаря поддержке Фонда интеграции задуманное удалось воплотить - приедут гости из Киева, Черновцов, Броваров, Львова.
Фотовыставка, рассказывающая о 25-летней деятельности землячества, откроется уже с пятницы. Горожане и гости смогут увидеть в центре культуры также уникальную коллекцию "Свадьба" - кукол ручной работы народного мастера Ольги Угнивенко.
- В коллекции 39 кукол в украинских костюмах 19-20-го веков, - замечает Лариса Житник. - Она вошла в книгу рекордов Украины. Не знаю, сколько экспонатов Ольга сможет привезти к нам, учитывая сложности с дорогой, но в любом случае будет на что посмотреть и узнать новое. Она будет работать только два дня, надеюсь, с ней успеют ознакомиться все, кому близка народная культура Украины.
Праздник - это и повод для серьезной дискуссии
В пятницу в Силламяэском центре культуры с 10.00 до 17.00 пройдет конференция, участники которой поделятся практиками инновационных подходов в образовании, накопленным опытом, который есть среди национальных меньшинств. Выступят представители общеобразовательных школ, международные партнеры по сотрудничеству с Украиной, представители государственных учреждений Эстонии и Украины.
- Поговорим о развитии украинского образования в Эстонии на основании проведенного мониторинга и опросов, - подчеркивает Лариса Житник. - За 25 лет деятельности землячества мы накопили огромный опыт, но последние три года в связи с активными военными действиями и беженцами ракурс изменился, появились новые задачи и запросы, поэтому снова открываем диалог между родителями, учителями, официальными учреждениями по качеству и условиям получения образования.
Участие могут принимать все заинтересованные, но необходима регистрация, в том числе и тем, кто готов присоединиться к онлайн-трансляции.
Единственный концерт в Эстонии
- Очень непросто все организовать в условиях продолжающейся войны, - конкретизирует она. - Зимой, например, на "Николай-Фест" киевляне не смогли приехать, город бомбили... Сейчас им тоже нелегко, придется добираться на общественном транспорте через Польшу. Дорога займет двое суток, но надеюсь, что хотя бы теплая погода облегчает путь. Проблемы, с которыми им приходится жить, в то же время закаляют, поэтому радует, что наши добрые друзья и партнеры стараются использовать любую возможность, чтобы говорить о себе и своей большой культуре.
В праздничном благотворительном концерте, который начнется в субботу в 15.00, юбиляров представит коллектив воскресной школы "Водограя" со своей визиткой, а затем сцену займут гости: выступят Леся Горова, народная артистка, композитор; Светлана Мирвода, народная артистка; фольклорный ансамбль "Зернятко", руководитель заслуженный деятель культуры Украины Раиса Заклецкая; музыкальная студия "Джем" из Черновцов, народные коллективы "Сузирье" и "Черевички" из города-побратима Силламяэ Бровары.