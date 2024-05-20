О том, что она нашла для церкви юридическую поддержку, Яна Тоом сообщила на своем официальном сайте, пишет в понедельник новостной портал ERR.ee.

По словам политика, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid.

"В наших СМИ обсуждение Эстонской православной церкви Московского патриархата идет с упоминанием патриарха Кирилла, Путина, войны. И потом делается как бы приписка: а про канонические вещи мы говорить не будем, потому что это слишком сложно. Но мне кажется, что МВД понимает, что загнало себя в угол. Поэтому и наняло дорогое адвокатское бюро и готовится к переговорам", - заявила Яна Тоом.

В конце апреля Rus.ERR сообщил о том, что МВД решило нанять адвокатское бюро Ellex Raidla для спора с ЭПЦ МП.

"Как министр внутренних дел, так и многие другие политики недавно высказывались по этому вопросу и выражали свое мнение, а также представители власти начали диалог с ЭПЦМП и Пюхтицким монастырем в различных формах. Наша первая задача состоит в том, чтобы напомнить, что представители и клирики ЭПЦМП и Пюхтицкого монастыря ни в коей мере не выражали поддержку военным действиям или противостояние конституционному строю Эстонской Республики. По этой причине особенно важно, чтобы свобода вероисповедания и права, свободы и деятельность прихожан и сестер монастыря не были произвольно или непреднамеренно ограничены и осуждены. Мы открыты к поиску решений для продолжения мирного сосуществования", – отметил адвокат Стевен-Христо Эвестус.

"Кроме того, мы считаем необходимым подчеркнуть, что ни ЭПЦМП, ни Пюхтицкий монастырь не нарушали никаких законов. Они всегда были против войны и никогда не присоединялись к заявлениям Московского патриарха о войне. Законопослушность надо уважать, и она ни в коем случае не должна привести к наказанию или подобным действиям государства", – добавил адвокат и партнер Артур Князев.

По словам Яны Тоом, церкви сложно объяснить свою позицию мирянам, это дает возможность манипулировать общественным мнением.