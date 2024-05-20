На этой неделе можно поучаствовать в тренировках с известными бегунами Эстонии

Инструкторы по бегу поделятся полезными советами о том, как начать бегать и какие беговые упражнения нужно делать, чтобы бег стал легче и быстрее. На уроки бега приглашаются как начинающие бегуны, так и те, кто занимается бегом уже некоторое время.

В Ида-Вирумаа тренировки будут проходить в разных местах под руководством одних из лучших марафонцев Эстонии Леонида Лацепова и Кайсы Кукк, а также одного из лучших бегунов на средние дистанции Дениса Шалкаускаса. На этих тренировках можно будет получить полезные советы для участия в Нарвском городском забеге 1 июня или этапах Ида-Вируской серии забегов.