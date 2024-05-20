С 20 по 26 мая пройдет традиционная Неделя бега по тропам здоровья, в рамках которой тренеры по бегу со всей Эстонии проведут 60 бесплатных уроков бега.
На этой неделе можно поучаствовать в тренировках с известными бегунами Эстонии
Инструкторы по бегу поделятся полезными советами о том, как начать бегать и какие беговые упражнения нужно делать, чтобы бег стал легче и быстрее. На уроки бега приглашаются как начинающие бегуны, так и те, кто занимается бегом уже некоторое время.
В Ида-Вирумаа тренировки будут проходить в разных местах под руководством одних из лучших марафонцев Эстонии Леонида Лацепова и Кайсы Кукк, а также одного из лучших бегунов на средние дистанции Дениса Шалкаускаса. На этих тренировках можно будет получить полезные советы для участия в Нарвском городском забеге 1 июня или этапах Ида-Вируской серии забегов.
Беговые тренировки в Ида-Вирумаа
- 21 мая в 18.00 в Алутагузеском центре оздоровительного спорта (инструктор Кайса Кукк)
- 22 мая в 17.30 на лыжном стадионе Эккекюла в Нарве (Леонид Лацепов)
- 22 мая в 18.00 на парковке смотровой вышки Ийзаку (Кайса Кукк)
- 22 мая в 18.00 на стадионе Хейно Липпа в Йыхви (Денис Шалкаускас)
- 23 мая в 18.00 перед пляжным зданием в Йоаору, ул. Линнузе, 2 в Нарве (Инга Данилова)
- 24 мая в 17.30 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа (Кайса Кукк)
- 25 мая в 10.00 около проката лыж на стадионе Эккекюла в Нарве (Ксения Вихрина)
- 26 мая в 12.00 на стадионе Вока (Кайса Кукк)