Государство снова распределяет деньги на ида-вируские крупные мероприятия

Министр регионального развития Пирет Хартман призывает организации участвовать в туре ходатайств, предлагая культурные и спортивные мероприятия, которые, с одной стороны, увеличивают разнообразие культурного пространства и укрепляют его, а с другой стороны, делают регион более привлекательным для туристов.

- Организация каждого проходящего в Ида-Вирумаа мероприятия поддерживает местное предпринимательство, а особой благодарности достойны те мероприятия, когда развлечений хватает на несколько дней или проведение которых приходится на период межсезонья между обычными летними сезонами посещаемости. Нынче объем тура больше, чем в прошлом году, выросло также максимальное пособие на один проект, - добавила она.

В бюджете Министерства регионального развития и сельского хозяйства на пособия предусмотрено в общем 400000 евро, министерство распределит эти средства в сотрудничестве с Фондом интеграции, на веб-странице которого можно прочитать более подробную информацию о туре ходатайств.

Пособие могут получить спортивные и культурные мероприятия, которые состоятся в Ида-Вирумаа до 14 мая 2025 года, будут иметь по крайней мере уездное значение и привлекут более тысячи человек. Речь может идти как о проводимых впервые, так и об устраиваемых повторно мероприятиях. О пособии в размере от 10000 евро до 30000 евро могут ходатайствовать юридические лица, местные самоуправления и управляемые ими учреждения.

По мнению руководителя Фонда интеграции Дмитрия Московцева, пособие приносит пользу как Ида-Вирумаа, так и всей Эстонии. "По результатам проводимого вот уже пятый год тура ходатайств мы видим, что он оказывает желаемое действие. Во-первых, мероприятия собирают людей со всей Эстонии. Во-вторых, они становятся для местных предпринимателей и общин дополнительным толчком к развитию", - сказал он.

В прошлом году пособия от государства получили 17 организаций на общую сумму 350000 евро.