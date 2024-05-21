Решение Еврокомиссии поменять свое отношение к планируемому предприятием "VKG" в Кохтла-Ярве заводу по переработке пластиковых отходов является знаковым во многих смыслах.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Евросоюз сбавляет обороты зеленого поворота
Во-первых, это шаг в сторону здравого смысла, ведь переработка пластиковых отходов по сути является экологическим и необходимым делом. Показывать ему красный свет только потому, что в процессе пиролиза пластиковых отходов выделяется пиролизный газ, являющийся фоссильным топливом, кажется неразумным, если посмотреть на более широкую картину, а также положить на чаши весов пользу и вред от этого. Данный прецедент может открыть в Ида-Вирумаа дорогу еще перед несколькими планами экономики замкнутого цикла, которые до сих пор признавались непригодными. Жаль только, что напрасно потеряно время и еще больше ширится временная пропасть между теми моментами, когда в сланцевой промышленности исчезает много рабочих мест и вместо них создаются новые.
Во-вторых, это служит еще одним подтверждением того, что руководители Евросоюза начинают понимать, что перегнули с прежним рвением зеленого поворота. В ходе теперешней предвыборной кампании Европарламента кандидаты от большинства партий тоже говорят, что в европейской климатической политике необходимы изменения. Исходя прежде всего из того, чтобы слишком амбициозные по сравнению с остальным миром климатические цели не сровняли с землей экономику Европы. Если здешняя экономика ослабеет, то и защитник климата из Европы будет никакой.
Нет сомнения, что надо последовательно стремиться к сокращению выбросов, но если делать это такими рывками, от которых перехватывает дыхание, то от этого будет только вред.