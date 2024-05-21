ПЕРЕДОВИЦА Евросоюз сбавляет обороты зеленого поворота

Во-первых, это шаг в сторону здравого смысла, ведь переработка пластиковых отходов по сути является экологическим и необходимым делом. Показывать ему красный свет только потому, что в процессе пиролиза пластиковых отходов выделяется пиролизный газ, являющийся фоссильным топливом, кажется неразумным, если посмотреть на более широкую картину, а также положить на чаши весов пользу и вред от этого. Данный прецедент может открыть в Ида-Вирумаа дорогу еще перед несколькими планами экономики замкнутого цикла, которые до сих пор признавались непригодными. Жаль только, что напрасно потеряно время и еще больше ширится временная пропасть между теми моментами, когда в сланцевой промышленности исчезает много рабочих мест и вместо них создаются новые.