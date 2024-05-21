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ПЕРЕДОВИЦА Евросоюз сбавляет обороты зеленого поворота

Северное побережье
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Помимо строительства новых ветроэлектростанций, необходимо найти решения по обеспечению наличия новых управляемых электрических мощностей, а это может занять многие годы.
Помимо строительства новых ветроэлектростанций, необходимо найти решения по обеспечению наличия новых управляемых электрических мощностей, а это может занять многие годы. Фото: Matti Kämärä

Решение Еврокомиссии поменять свое отношение к планируемому предприятием "VKG" в Кохтла-Ярве заводу по переработке пластиковых отходов является знаковым во многих смыслах.

Во-первых, это шаг в сторону здравого смысла, ведь переработка пластиковых отходов по сути является экологическим и необходимым делом. Показывать ему красный свет только потому, что в процессе пиролиза пластиковых отходов выделяется пиролизный газ, являющийся фоссильным топливом, кажется неразумным, если посмотреть на более широкую картину, а также положить на чаши весов пользу и вред от этого. Данный прецедент может открыть в Ида-Вирумаа дорогу еще перед несколькими планами экономики замкнутого цикла, которые до сих пор признавались непригодными. Жаль только, что напрасно потеряно время и еще больше ширится временная пропасть между теми моментами, когда в сланцевой промышленности исчезает много рабочих мест и вместо них создаются новые.

Во-вторых, это служит еще одним подтверждением того, что руководители Евросоюза начинают понимать, что перегнули с прежним рвением зеленого поворота. В ходе теперешней предвыборной кампании Европарламента кандидаты от большинства партий тоже говорят, что в европейской климатической политике необходимы изменения. Исходя прежде всего из того, чтобы слишком амбициозные по сравнению с остальным миром климатические цели не сровняли с землей экономику Европы. Если здешняя экономика ослабеет, то и защитник климата из Европы будет никакой.

Нет сомнения, что надо последовательно стремиться к сокращению выбросов, но если делать это такими рывками, от которых перехватывает дыхание, то от этого будет только вред.

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