Нарвский музей переходит на семидневную рабочую неделю

Кузница в Северном дворе Нарвского музея теперь стала выставочным залом, где все могут надеть фартук и ударить молотом по наковальне. Музей также надеется хорошо заработать этим летом, поскольку после закрытия границы число посетителей сократилось на треть, передает ERR новость "Актуальной камеры".

"Мы приграничный город, и понятно, что граница сейчас закрыта, транзитные туристы тоже не приезжают, по крайней мере, в музей. Нарву посещают, но это не туристы, а путешественники. Но я все же надеюсь, что внутренний турист - это наша основная целевая группа, и летом очень часто бывает, что даже в понедельник-вторник нас посещает около 700 человек в день, и такой день, безусловно, очень хороший", - сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Для привлечения туристов работники музея организовали ловлю рыбы в Северном дворе, считая рыбу новым маркетинговым инструментом для Нарвского музея.

"Скажем так, рыбы - симпатичные животные, и наши туристы их очень любят, и они ассоциируют их с Нарвой. Нам нужны новые символы, и я думаю, что рыба - это один из тех символов, которые [до сих пор] недооценивались", - сказала менеджер по маркетингу Нарвского музея Дарья Боярова.