Гребец Михаил Куштейн, признанный лучшим спортсменом Ида-Вирумаа в последние три года, обеспечил себе путевку на Олимпийские игры в Париж в составе эстонской четверки.
Лучший спортсмен Ида-Вирумаа и бывший спасатель едет на Олимпиаду в Париж
Для эстонской четвёрки (помимо Куштейна, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) это был последний шанс побороться за парижскую олимпийскую путёвку на регате в Люцерне, где им нужно было занять хотя бы второе место.
В финале во вторник эстонцы с этой задачей справились, опередив четверку США в гонке за второе место всего на 0,13 секунды. В то время как 44-летний Тыну Эндрексон, завоевавший серебро и бронзу Олимпийских игр, уже едет на свои шестые Олимпийские игры, 24-летнему Куштейну предстоят свои первые Олимпийские игры.
Куштейн, окончивший в 2019 году Пяхклимяэскую гимназию в Нарве, начал заниматься греблей в Нарве в 2012 году под руководством Валерия Осмокеску. Последние годы он тренировался в сборной Эстонии под руководством финна Вейкко Синисало.
После окончания Академии внутренней обороны Михаил Куштейн также работал спасателем в Нарвском спасательной команде.
Среди спортсменок из Ида-Вирумаа путевку на Парижскую Олимпиаду обеспечила Энели Ефимова, начавшая тренировки по плаванию в Силламяэ.