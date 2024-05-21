Лучший спортсмен Ида-Вирумаа и бывший спасатель едет на Олимпиаду в Париж

Для эстонской четвёрки (помимо Куштейна, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) это был последний шанс побороться за парижскую олимпийскую путёвку на регате в Люцерне, где им нужно было занять хотя бы второе место.

В финале во вторник эстонцы с этой задачей справились, опередив четверку США в гонке за второе место всего на 0,13 секунды. В то время как 44-летний Тыну Эндрексон, завоевавший серебро и бронзу Олимпийских игр, уже едет на свои шестые Олимпийские игры, 24-летнему Куштейну предстоят свои первые Олимпийские игры.

Куштейн, окончивший в 2019 году Пяхклимяэскую гимназию в Нарве, начал заниматься греблей в Нарве в 2012 году под руководством Валерия Осмокеску. Последние годы он тренировался в сборной Эстонии под руководством финна Вейкко Синисало.

После окончания Академии внутренней обороны Михаил Куштейн также работал спасателем в Нарвском спасательной команде.

Среди спортсменок из Ида-Вирумаа путевку на Парижскую Олимпиаду обеспечила Энели Ефимова, начавшая тренировки по плаванию в Силламяэ.