В приграничном городе пустили в ход кулаки

18 мая в полицию поступил вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 23-летний мужчина побил 30-летнего мужчину. Оба мужчины были пьяны.

19 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ору в Нарве между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого пострадал 27-летний мужчина.