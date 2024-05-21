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В приграничном городе пустили в ход кулаки

Северное побережье
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

17 мая в полицию сообщили, что в Нарве неизвестный побил 20-летнего мужчину.

18 мая в полицию поступил вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 23-летний мужчина побил 30-летнего мужчину. Оба мужчины были пьяны.

19 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ору в Нарве между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого пострадал 27-летний мужчина.

Точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного разбирательства.

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