После двухлетнего перерыва в Кохтла-Ярве откроется летний трудовой лагерь, заявления от школьников ждут до 7 июня, но в списке желающих поработать уже 71 человек.
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Кохтла-Ярвеский молодежный центр вновь собирает трудотряды
Перерыв в организации лагерей был вызван пандемией, а потом отсутствием средств на зарплату ребят. Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер рада, что городские власти нашли возможность поддержать организацию трудовых отрядов, выделив деньги на зарплату.