Кохтла-Ярвеский молодежный центр вновь собирает трудотряды

- К счастью, удалось возобновить традицию, опыт показывает, что работа на благо города - хороший способ привлечь к активной деятельности старших школьников, и немаловажно, что при этом они смогут заработать карманные деньги, - рассуждает она. - Дел на благо города и, в частности, на территории молодежного центра достаточно. Очень помог в поиске "адресатов" помощник мэра по Ахтмеской и Оруской частям Олег Корныльев - ребята будут обновлять уличную мебель, приводить в порядок детские площадки и так далее. Не останется без внимания и наш плодовый сад, который мы посадили несколько лет назад в Ахтме и ухаживаем за ним. Короче, постараемся найти всем интересную работу, и такую, чтобы полученные навыки могли пригодиться в жизни.