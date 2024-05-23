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Кохтла-Ярвеский молодежный центр вновь собирает трудотряды

Ирина Кивисельг
, журналист
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Для трудотрядовцев летом всегда найдется важная работа.
Для трудотрядовцев летом всегда найдется важная работа. Фото: Erakogu

После двухлетнего перерыва в Кохтла-Ярве откроется летний трудовой лагерь, заявления от школьников ждут до 7 июня, но в списке желающих поработать уже 71 человек.

Перерыв в организации лагерей был вызван пандемией, а потом отсутствием средств на зарплату ребят. Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер рада, что городские власти нашли возможность поддержать организацию трудовых отрядов, выделив деньги на зарплату.

- К счастью, удалось возобновить традицию, опыт показывает, что работа на благо города - хороший способ привлечь к активной деятельности старших школьников, и немаловажно, что при этом они смогут заработать карманные деньги, - рассуждает она. - Дел на благо города и, в частности, на территории молодежного центра достаточно. Очень помог в поиске "адресатов" помощник мэра по Ахтмеской и Оруской частям Олег Корныльев - ребята будут обновлять уличную мебель, приводить в порядок детские площадки и так далее. Не останется без внимания и наш плодовый сад, который мы посадили несколько лет назад в Ахтме и ухаживаем за ним. Короче, постараемся найти всем интересную работу, и такую, чтобы полученные навыки могли пригодиться в жизни.

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