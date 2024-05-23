В Каркси-Нуйа на пьедестал поднялся Оливер Тоовис

В юниорском классе квадроциклов за первое место боролись Рубен Вестунг и Мартин Кяхр. В первом заезде преимущество Вестунга над Кяхром было довольно существенным, но во втором заезде Кяхр дал более жесткий бой, и Вестунгу пришлось поднапрячься, чтобы снова занять первое место.

Все же он справился и с 50 очками занял первое место по итогам дня.

Кяхр занял второе место, записав на свой счет 44 очка и два вторых места, а третьим в обеих гонках и в общем зачете с 40 очками финишировал Оливер Тоовис.