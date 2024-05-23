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В Каркси-Нуйа на пьедестал поднялся Оливер Тоовис

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Юный Оливер Тоовис занял третье место в обеих гонках.
Юный Оливер Тоовис занял третье место в обеих гонках. Фото: Erakogu

В выходные в Мульгимаа прошел первый этап чемпионата Эстонии по мотокроссу. На этот раз идавирусцы заняли третье место в юниорском классе квадроциклов.

В юниорском классе квадроциклов за первое место боролись Рубен Вестунг и Мартин Кяхр. В первом заезде преимущество Вестунга над Кяхром было довольно существенным, но во втором заезде Кяхр дал более жесткий бой, и Вестунгу пришлось поднапрячься, чтобы снова занять первое место.

Все же он справился и с 50 очками занял первое место по итогам дня.

Кяхр занял второе место, записав на свой счет 44 очка и два вторых места, а третьим в обеих гонках и в общем зачете с 40 очками финишировал Оливер Тоовис.

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