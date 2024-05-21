Тушение лесного пожара в волости Тойла может продлиться целую неделю

Утром 20 мая стало известно о задымлении в деревне Консу волости Алутагузе Ида-Вирумаа.

В 13.33 место возгорания было обнаружено. Ветер дул в сторону леса и возникла угроза лесного пожара. Доступ к месту пожара был затруднен. Ночью работы по тушению были прекращены.

Сегодня работы по тушению продолжаются, и огонь распространился на районы села Конью в волости Тойла.

Площадь пожара увеличилась до более чем 8 гектаров. На территории старого карьера горит торфяная почва и кустарник, огонь перекинулся на лес.