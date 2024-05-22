В День Тартуского университета в Нарве сможно ознакомиться с возможностями обучения в университете

День начнется в 15 часов с ярмарки образования, в ходе которой представители Тартуского университета представят возможности обучения по всем направлениям и условия поступления на специальности.

Одновременно с ярмаркой образования пройдут мастер-классы, на которых можно проверить пригодность специальностей и открыть для себя новые специальности. Желающим расскажут о ДНК, а также о работе с молодежью. Также можно ознакомится с историческими записями и выявить измерения математических расстояний в повседневной жизни. ,

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Индрек Рейманд подчеркивает важность молодых специалистов в реализации крупных реформ, затрагивающих Ида-Вирумаа, таких как переход на эстоноязычное образование и зеленый переворои. "Для успеха обоих социальных изменений нужны хорошие специалисты, а умная молодежь уезда – это будущее Ида-Вирумаа. Мы делаем все, чтобы они получили достаточно информации о дальнейшей учебе и нашли подходящую специальность в Тартуском университете или в Нарвском колледже университета», — пояснил Рейманд.

День завершается концертом.

Из Раквере, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ на мероприятие и обратно можно добраться на бесплатном автобусе. Автобусы отправляются от государственных гимназий.