В этом году Департамент окружающей среды распорядился провести борьбу с чужеродными видами борщевика на площади более 2400 гектаров. Заказанные в 2024 году работы по борьбе с борщевиком обойдутся почти в 380 000 евро и продлятся до августа, при необходимости и дольше.
Борьба с борщевиком будет проведена по всей Эстонии
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны для здоровья человека, угрожают местной природе. Распространение этих видов может причинить экономический ущерб. Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци включены также в список чужеродных видов на уровне Европейского Союза. Это означает, что их выращивание и распространение запрещено. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов растений.
По словам руководителя бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, контроль над чужеродными видами помогает восстановить природу. «В свете изменения климата местным видам растений приходится все труднее. Каждый квадратный метр земли, «отвоёванный» у чужеродных видов, даёт местным растениям больше пространства и помогает лучше адаптироваться к изменению климата», — сказала Таммекянд.
В Эстонии борьба с чужеродными видами борщевика ведётся уже более 15 лет. Работы проводятся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. Первый этап работ должен быть завершён к середине июня. «Чтобы остановить распространение этих видов, важно контролировать все места произрастания одновременно и непрерывно. Скорее всего в мае не удастся добраться до всех колоний борщевика, так как объём работы большой», — сказала Эйке Таммекянд.
От чужеродных видов борщевика освобождено 700 гектаров. Теперь на этих территориях ведётся мониторинг, чтобы не проросли новые чужеродные растения. «В ближайшие годы мы хотим избавить от чужеродных видов борщевика на Хийумаа, где, к счастью, этих растений стало меньше», — подтвердила руководитель бюро природоохранных работ.
Чужеродные виды борщевика уничтожаются в более плотных колониях с помощью вещества, применяемого для уничтожения растительности, но все чаще путем выкапывания растений лопатой. «В случае небольших и редких колоний, растения лучше выкапывать, например, на органически чистых участках, в населённых пунктах, рядом с пасекой. Выкапывать растения в водоохранной зоне можно только лопатой», — уточнила Таммекянд.
Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. В этом случае Департамент окружающей среды всегда готов помочь советом. «Землевладельцы вправе отказаться от предлагаемой государством борьбы с чужеродными видами борщевика, но тогда они должны удалить растения самостоятельно. Мы рекомендуем землевладельцам самим выкапывать отдельные растения», — пояснила Эйке Таммекянд.
В прошлом году Департамент окружающей среды обозначил 377 новых колоний чужеродных видов борщевика на площади 56 га. «Мы очень благодарны всем, кто сообщил нам об обнаруженных в природе местах произрастания чужеродных видов борщевика. Сообщения о новых колониях борщевика поступали нам уже и этой весной», — сказала Эйке Таммекянд.
Департамент окружающей среды просит сообщать о новых колониях борщевика на адрес электронной почты info@keskkonnaamet.ee. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.