Борьба с борщевиком будет проведена по всей Эстонии

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны для здоровья человека, угрожают местной природе. Распространение этих видов может причинить экономический ущерб. Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци включены также в список чужеродных видов на уровне Европейского Союза. Это означает, что их выращивание и распространение запрещено. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов растений.

По словам руководителя бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, контроль над чужеродными видами помогает восстановить природу. «В свете изменения климата местным видам растений приходится все труднее. Каждый квадратный метр земли, «отвоёванный» у чужеродных видов, даёт местным растениям больше пространства и помогает лучше адаптироваться к изменению климата», — сказала Таммекянд.

В Эстонии борьба с чужеродными видами борщевика ведётся уже более 15 лет. Работы проводятся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. Первый этап работ должен быть завершён к середине июня. «Чтобы остановить распространение этих видов, важно контролировать все места произрастания одновременно и непрерывно. Скорее всего в мае не удастся добраться до всех колоний борщевика, так как объём работы большой», — сказала Эйке Таммекянд.