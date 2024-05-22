Вспыхнувший на этой неделе в Алутагузеской волости большой ландшафтный пожар активно распространялся и добрался до соседней Тойлаской волости.
Природа горит: получивший начало в Алутагузе пожар добрался до Тойлаской волости
Спасательный департамент сообщил, что начавшийся 20 мая в деревне Консу Алутагузеской волости и дошедший до деревни Конью Тойлаской волости почвенный пожар расширился с изначальной площади в пару сотен квадратных метров до восьми гектаров. На старой территории разреза горят торфяная почва и кустарник, огонь перекинулся и на лес.
Доступ к местам возгорания затруднен
Доступ к местам возгорания затруднен и попасть туда можно только на вездеходах. Работы по тушению уже во вторник велись на четырех участках возгорания, на одном была проложена линия из пожарных рукавов, чтобы подавать воду для тушения из расположенного поблизости канала разреза.
На месте событий работают команды из Ийзаку, Кивиыли, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Пуртсе.
Неподалеку от территории возгорания обнаружили также новый пожар, распространившийся на территории в один гектар. Его смогли потушить.
К вечеру вторника спасателям удалось пресечь распространение огня.
- Там такой лес, территория и дороги, что доступ к месту пожара очень затруднен, - сказал оперативный руководитель Идаского спасательного центра Марек Мартинсон "Северному побережью" в понедельник.
Поэтому спасатели еще и в понедельник во второй половине дня искали с помощью дронов и внедорожников возможности подобраться к месту возгорания. "Проходимых дорог там крайне мало, и много приходится передвигаться по торфяникам", - добавил он.
Следы мотоциклов на месте возгорания
По оценке руководителя спасательных работ, пожар начался из-за езды по сухой торфяной почве моторных транспортных средств, таких как квадроциклы и мотоциклы - на почве видны их свежие следы.
- Эти возгорания происходили в районах, куда обычные люди не попадают, а, скорее, заезжают катающиеся по местности на мотоциклах и квадроциклах. Это показывали также происходившие в прошлом году пожары, - отметил Мартинсон.
Он посчитал вероятным, что из-за происходящих пожаров в ближайшие дни запретят передвижение на природе на моторных транспортных средствах, чтобы исключить попадание вылетающих из двигателей искр на сухую почву, что может привести к неприятностям.
- Они ищут экстрима, для них это веселье, а нам совсем не весело, когда мы вынуждены по нескольку дней тушить пожары, - отметил Марек Мартинсон.
По оценке Спасательного департамента, работы по тушению огня на данной территории пожаров могут продлиться до конца недели.
Начавшийся 18 мая в 15.08 ландшафтный пожар в деревне Кукрузе Тойлаской волости ликвидировали 21 мая к 15.09. В течение двух дней перед Департаментом транспорта ходатайствовали о временном изменении организации движения с установлением ограничения скорости для более безопасного подвоза воды по шоссе Йыхви-Уйкала. Территория возгорания составила в общем пять гектаров. Пожар мог начаться из-за внедорожника или же горящий материал мог разлететься с места пожара, произошедшего на Уйкалаской свалке 17 мая.
Вечером 16 мая спасатели помчались на оруский торфяник, где начался масштабный почвенный пожар, на следующий день охвативший уже шесть гектаров территории. Спасатели боролись там с огнем три дня, работы по тушению закончили в воскресенье примерно к 23.00. Этот пожар тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку. На работы по тушению израсходовали, по оценке, 650 тонн воды.