Природа горит: получивший начало в Алутагузе пожар добрался до Тойлаской волости

- Эти возгорания происходили в районах, куда обычные люди не попадают, а, скорее, заезжают катающиеся по местности на мотоциклах и квадроциклах. Это показывали также происходившие в прошлом году пожары, - отметил Мартинсон.

Он посчитал вероятным, что из-за происходящих пожаров в ближайшие дни запретят передвижение на природе на моторных транспортных средствах, чтобы исключить попадание вылетающих из двигателей искр на сухую почву, что может привести к неприятностям.

- Они ищут экстрима, для них это веселье, а нам совсем не весело, когда мы вынуждены по нескольку дней тушить пожары, - отметил Марек Мартинсон.

По оценке Спасательного департамента, работы по тушению огня на данной территории пожаров могут продлиться до конца недели.

Начавшийся 18 мая в 15.08 ландшафтный пожар в деревне Кукрузе Тойлаской волости ликвидировали 21 мая к 15.09. В течение двух дней перед Департаментом транспорта ходатайствовали о временном изменении организации движения с установлением ограничения скорости для более безопасного подвоза воды по шоссе Йыхви-Уйкала. Территория возгорания составила в общем пять гектаров. Пожар мог начаться из-за внедорожника или же горящий материал мог разлететься с места пожара, произошедшего на Уйкалаской свалке 17 мая.

Вечером 16 мая спасатели помчались на оруский торфяник, где начался масштабный почвенный пожар, на следующий день охвативший уже шесть гектаров территории. Спасатели боролись там с огнем три дня, работы по тушению закончили в воскресенье примерно к 23.00. Этот пожар тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку. На работы по тушению израсходовали, по оценке, 650 тонн воды.