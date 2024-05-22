Госконтроль: помощь людям с ограниченными возможностями не должна зависеть от возможностей муниципалитета

Это означает, что местный орган власти ставит человека с особыми потребностями в ситуацию, когда он после назначения ему платы должен снова обратиться в орган местного самоуправления и признать в заявлении, что не в состоянии ее оплатить. „Это делает путь людей с особыми потребностями к получению помощи необоснованно долгим и унижает их достоинство“, - заявила главный аудитор Инес Метсалу-Нурминен.

Госконтроль установил, что в большинстве органов местного самоуправления нет методических материалов по оценке размера платы за социальные услуги, которая взимается с людей с особыми потребностями. Департамент социального страхования предоставил органам местной власти инструмент для определения потребности в помощи, но он не содержит рекомендаций по расчету размера платы за услугу.

Кроме того, Госконтроль установил, что положения ряда проверенных органов местного самоуправления все еще противоречат Закону о социальном обеспечении, поскольку в них условием получения услуги является инвалидность, установленная Департаментом социального страхования. Такие ограничения лишают людей с особыми потребностями доступа к необходимым услугам, поскольку по закону доступ к услугам обусловлен потребностью помощи, независимо от того, установил ли Департамент социального страхования инвалидность.

Из 20 проверенных органов местного самоуправления постановления, противоречащие закону и ставящие получение услуги в зависимость от наличия инвалидности, установленной Департаментом социального страхования, были приняты в семи муниципалитетах, т. е. почти в каждом третьем из проверенных.