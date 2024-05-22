Из-за крупных ландшафтных пожаров и продолжающейся засушливой погоды опасность пожара в природе продолжает оставаться высокой, и в ближайшие дни в Вирумаа может быть объявлен пожароопасный период.
В Ида-Вирумаа на выходных могут объявить пожароопасный период
«Департамент спасения рассматривает вопрос об объявлении пожароопасного периода в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с этих выходных. Это будет означать запрет на движение автотранспорта по торфяной почве. Мы не запрещаем разведение костров, но они должны разводиться в специально отведенных местах, а лучше вообще без них. Местные власти имеют право вводить запрет на посещение лесов на своей территории», - рассказала пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне Rus.Postimees.
Аннели Ооне добавила, что риск лесных пожаров по всей территории Эстонии возрастает с каждым днем. «Дикие пожары опасны тем, что уничтожают природу, а их тушение требует больших усилий и времени. Это осложняется характером местности, где передвижение, доступ и работа затруднены. Сложно обеспечить пожарных водой. Внедорожники для транспортировки оборудования и тушения пожаров часто недоступны», - пояснила она.