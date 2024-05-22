Центристская партия: по оценке Языкового департамента реклама партии соответствует Закону о языке

Кандидат на евровыборах от партии Isamaa Ахти Калликорм обвинил (21.05, Postimees) евродепутата от Центристской партии Яну Тоом в том, что ее предвыборная реклама на таллиннской улице Лаагна теэ нарушает Закон о языке и разжигает рознь.

Заместитель председателя Центристской партии и депутат Европарламента Яна Тоом обратилась за оценкой в Языковой департамент. Глава Языкового департамента после анализа пояснил, что данная реклама не нарушает требования статьи 16 Закона о языке.

Яна Тоом напоминает, что и на прежних выборах конкуренты ставили под сомнение перевод слогана Центристской партии. «Мы всегда спрашивали совета Языкового департамента и руководствовались его позицией. Выяви Языковой департамент нарушение, мы бы внесли исправления в соответствии с требованиями департамента», – подчеркивает Яна Тоом.

По словам Яны Тоом, жалобу кандидата от Isamaa можно объяснить кампанией перед евровыборами. «Все кандидаты знают, как сложно в предвыборный период попасть в новости. Нападки на конкурента и обвинения в нарушении закона – один из способов попытаться привлечь к себе внимание», – сказала Яна Тоом.

Закон о языке не требует перевода рекламных текстов слово в слово. «Языковой департамент в своем ответе объяснил: эстоноязычный текст „Selg sirgu, Eesti!“ возможно перевести на русский по-разному. Исходить можно из прямого или переносного значения текста. Для политических слоганов разрешаются более широкие и разнообразные толкования», – поясняет Яна Тоом позицию Языкового департамента.

В ответе Языкового департамента разъясняется: эстоноязычный призыв „selg sirgu“ направлен на эстонское государство в переносном смысле, потому что, если смотреть на прямое значение, у Эстонии отсутствует спина, которую можно было бы держать прямо. «В русскоязычном тексте тот же смысл передан глаголом в отрицательной форме „Не прогибаться!“, который с точки зрения коммуникации, семантически покрывается эстоноязычным выражением „selg sirgu“. Эквивалент эстонскому выражению „selg sirgu“ в русском тексте – „Не прогибаться“», – гласит ответ Языкового департамента.