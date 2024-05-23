В Ида-Вирумаа приступила к работе специалист по формированию здорового образа жизни в учебных заведениях Хелен Пийрсалу, которая четверть века проработала на различных должностях в государственных учреждениях и, помимо прочего, является также терапевтом-диетологом и консультантом по питанию; также она будет равным консультантом в области психического здоровья, поскольку получила образование и в области прикладной психологии.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем занимается специалист по формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях?
Специалист по формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях Ида-Вирумаа ХЕЛЕН ПИЙРСАЛУ:
- Цель этой должности - пропаганда и поддержка здорового образа жизни и благополучия в дошкольных и образовательных учреждениях, а также в более широком местном сообществе.
Я отвечаю за обеспечение систематической поддержки здоровья и благополучия детей и молодежи. В центре внимания специалиста по формированию здорового образа жизни - развитие благоприятной для здоровья среды и обмен информацией по укреплению здоровья.
Формирование здорового образа жизни - это совместная работа всех и каждого. Поэтому я постараюсь выслушивать все стороны и выявлять потребности и проблемы.