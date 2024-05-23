ОДИН ВОПРОС Чем занимается специалист по формированию здорового образа жизни в образовательных учреждениях?

В Ида-Вирумаа приступила к работе специалист по формированию здорового образа жизни в учебных заведениях Хелен Пийрсалу, которая четверть века проработала на различных должностях в государственных учреждениях и, помимо прочего, является также терапевтом-диетологом и консультантом по питанию; также она будет равным консультантом в области психического здоровья, поскольку получила образование и в области прикладной психологии.