Пьяный водитель приговорен к шоковому заключению за смертельное ДТП в Люганузе

Около четырех часов утра 25 сентября 2022 года на тот момент 40-летний Олег, управляя автомобилем "Volvo S60", на 17-м километре дороги Сями-Сонда-Кивиыли в волости Люганузе на прямом участке дороги потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги вправо в кювет, и машина перевернулась на крышу. Женщина, находившаяся на пассажирском сиденье рядом с водителем, получила обширные травмы и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу, где скончалась 3 ноября того же года.

После аварии водитель был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу, где у него было установлено алкогольное опьянение. На мужчину было заведено уголовное дело, и он предстал перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека. Уголовный кодекс предусматривает за такое деяние наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет, при этом закон не допускает назначения полного условного срока.