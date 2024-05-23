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Государство поможет повысить пожаробезопасность почти 100 домов в Вирумаа

Эрик Калда
, журналист
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Старые и ветхие котлы - одна из причин пожаров, которую государство пытается устранить с помощью своей поддержки.
Старые и ветхие котлы - одна из причин пожаров, которую государство пытается устранить с помощью своей поддержки. Фото: Päästeamet

В Ида- и Ляэне-Вирумаа Спасательный департамент в сотрудничестве с местными властями в этом году отремонтирует отопительные и электрические системы в 95 домах, чтобы обеспечить пожаробезопасную жизненную среду.

В 36 домах будут отремонтированы системы отопления, в 25 домах - электрические системы, а в 21 доме - обе системы. В десяти домах будут заменены газовые водонагреватели, а в трех домах будут заменены газовые водонагреватели и обновлены электрические системы.

- В каждом пятом доме, в котором физическая среда станет пожаробезопасной, живут также дети, почти в половине - одинокие пожилые люди. В остальных домах живут взрослые с особыми потребностями, нуждающиеся в помощи, - сказала Лийна Ярви, партнер по профилактике Идаского спасательного центра.

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