Государство поможет повысить пожаробезопасность почти ста домов в Вирумаа

В 36 домах будут отремонтированы системы отопления, в 25 домах - электрические системы, а в 21 доме - обе системы. В десяти домах будут заменены газовые водонагреватели, а в трех домах будут заменены газовые водонагреватели и обновлены электрические системы.

- В каждом пятом доме, в котором физическая среда станет пожаробезопасной, живут также дети, почти в половине - одинокие пожилые люди. В остальных домах живут взрослые с особыми потребностями, нуждающиеся в помощи, - сказала Лийна Ярви, партнер по профилактике Идаского спасательного центра.

Цель совместного общеэстонского проекта Спасательного департамента, Министерства внутренних дел и самоуправлений - сделать более пожаробезопасными дома, жильцы которых не могут помочь себе сами: многодетных семей, одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Получатели помощи выбираются в сотрудничестве местных самоуправлений и Спасательного департамента. Как и в прошлом году, к проекту присоединились все муниципалитеты двух уездов. В 2024 году объем поддержки департамента на реализацию проекта пожарной безопасности домов составит 270000 евро, к которым самоуправления добавят более 60000 евро. В прошлом году сумма поддержки со стороны государства составила 235000 евро. Спасательный департамент продолжит проект, начатый в 2018 году, как минимум до 2026 года.

В 2023 году в 18 домах Ида-Вирумаа была отремонтирована система отопления, в 21 доме - электрическая система, в трех домах - обе системы, а в четырех домах также был установлен новый газовый водонагреватель.

Большинство пожаров в жилых домах в Ида-Вирумаа, в том числе со смертельным исходом, происходит из-за неосторожного курения и неисправностей электрооборудования и электроустановок.