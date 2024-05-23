В субботу впервые состоится кросс в парке впечатлений на вершине террикона

Главным мероприятием начинающегося в 12.00 семейного дня станет открытый чемпионат Ида-Вирумаа по беговому кроссу, на старт которого выйдут в том числе один из лучших эстонских бегунов-марафонцев последнего десятилетия Роман Фости, завоевавшая бронзу на недавнем чемпионате мира по бегу по лестнице Кайса Кукк и участвовавшая в нескольких Олимпиадах лыжница Татьяна Маннима, уроженка Кивиыли.

Руководитель НКО "Estonia Elamuspark" Ристо Паэсалу сказал, что речь идет об исключительном беговом мероприятии, ведь километровый бугристый круг, который участникам придется пробежать - в зависимости от возрастного класса - один, два, три или пять раз, расположен на 120-метровой высоте на плато терриконика, откуда при ясной погоде открывается красивый вид на большую часть Ида-Вирумаа. Чтобы зрители смогли наблюдать за всем забегом, на вершине горы установлена также трибуна.

Дети смогут на семейном дне не только побегать наперегонки или для собственного удовольствия, но и попрыгать на батутах и покататься на квадроциклах, а также поиграть в разные игры. Свою ловкость и точность можно будет испытать при метании различных метательных снарядов.

На семейном дне создатели парка впечатлений расскажут также о своих дальнейших планах. "Парк впечатлений "Estonia" мог бы стать ида-вирумааской жемчужиной проведения досуга, где можно заниматься спортом и найти интересные занятия для всей семьи", - сказал Паэсалу, добавив, что на вершине горы планируют также построить здание с гаражом для хранения снаряжения и техники и с конференц-залом со стеклянными стенами. На горе планируют открыть прокат работающих на электроаккумуляторах горных автомобилей и мотоциклов, а также построить игровую площадку.