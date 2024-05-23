На создаваемом в Нарве заводе "Ragn-Sells" будет производить из золы ценный порошок

Так выглядит на чертеже будущий завод "Ragn-Sells" в Нарве, на котором из сланцевой золы будут производить карбонат кальция. Алар Салусте: "К строительству большого завода мы приступим, когда продукция опытной установки будет одобрена клиентами".

Занимающийся обращением с отходами и переработкой отходов концерн "Ragn-Sells" в следующем году запустит в Нарве опытную установку по производству из сланцевой золы карбоната кальция, который можно применять при производстве как красок, так и материалов для PVC-окон, полов и пр.