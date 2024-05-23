Занимающийся обращением с отходами и переработкой отходов концерн "Ragn-Sells" в следующем году запустит в Нарве опытную установку по производству из сланцевой золы карбоната кальция, который можно применять при производстве как красок, так и материалов для PVC-окон, полов и пр.
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На создаваемом в Нарве заводе "Ragn-Sells" будет производить из золы ценный порошок
Руководитель проекта переработки сланцевой золы "Ragn-Sells" Алар Салусте сказал, что в инкубаторе, создаваемом летом следующего года в Нарвском промышленном парке, запустят опытную установку, которая производила бы в год около 50000 тонн карбоната кальция.