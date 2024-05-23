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ПЕРЕДОВИЦА Одно большое событие может сделать маленький город знаменитым

Северное побережье
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Сильнейшие дискоболы мира прибыли на стадион Хейно Липпа в Йыхви для участия в соревнованиях в четверг.
Сильнейшие дискоболы мира прибыли на стадион Хейно Липпа в Йыхви для участия в соревнованиях в четверг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Гётцис - небольшой городок на западной границе Австрии, рядом со Швейцарией, Лихтенштейном и Германией. В нем проживает чуть более 10000 человек. Это примерно столько же, сколько в Йыхви.

Этот небольшой городок известен тем, что с 1975 года во второй половине мая в нем собираются лучшие легкоатлеты-многоборцы мира. В Гётцисе было установлено несколько мировых рекордов, и каждый год в одни из весенних выходных эстонские поклонники десятиборья с большим волнением следят за тем, как наши лучшие спортсмены выступают в этом городке.

Эксперт по коммуникациям и большой поклонник легкой атлетики Рауль Ребане написал в этом году после возвращения из Гётциса, что он восхищен тем, как маленькому городу удалось создать международный бренд с помощью одного вида спорта и мероприятия, и сохранять и развивать его на протяжении 49 лет! "Город гордится этим, и община очень крепка благодаря этому. Все помогают и вносят свой вклад. Есть чему поучиться", - написал Ребане в социальных сетях.

Есть повод поучиться, прежде всего Йыхви, который делает первые шаги к достижению такого же статуса, как у Гётциса, в мужском метании диска, а также в целом в легкоатлетическом вечере, который пройдет уже в этот четверг уже третий год подряд под руководством Мати Лиллиаллика. Уже в прошлом году Йыхви стал известен как место, где был достигнут лучший в мире результат года в метании диска.

Международные спортивные соревнования, в которых принимают участие лучшие спортсмены мира, - это прекрасная возможность привлечь повышенное внимание к маленьким городам. Жителям Йыхви стоит постараться воспользоваться этим, и самое меньшее, что для начала нужно сделать, - это прийти в четверг на стадион Хейно Липпа.

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