Опасность для жителей от пожара на свалке Уйкала миновала

Фото: Спасательный департамент

Сообщение о пожаре на свалке Уйкала в волости Тойла поступило в центр тревоги в 19.27. Прибывшие на место спасатели обнаружили пожар на самом высоком холме свалки. Из-за ветра пожар быстро усилился и охватил большие территории.

Спасатели отреагировали большими силами - здесь 7 основных машин, 3 добровольческой команды и 4 автоцистерны. К работам по тушению ночью привлекался вертолет Центра воздушно-морского спасения. Во время пожара был разрушен один из ангаров и возник риск распространения огня на лес. Спасательные работы осложняются проблемами с водой, поскольку запасов воды в этом районе недостаточно.

Площадь возгорания большая, работы по тушению на полигоне длились всю ночь и продолжатся сегодня. Из-за повышенного загрязнения воздуха поздно вечером жителям было отправлено экстренное SMS-уведомление EE-ALARM с просьбой держать закрытыми двери и окна, закрыть вентиляцию и не выходить на улицу. Сегодня в 6.40 утра было разослано последнее сообщение о том, что больший риск загрязнения воздуха для жителей миновал, и находиться на улице безопасно.

Однако спасатели просят жителей следить за информационными каналами в течение дня. Направление ветра может измениться, и тогда риск загрязнения воздуха возрастет.