В зоне ландшафтного пожара в Конью проводится окончательное тушение

20 мая в 10.14 площадь ландшафтного пожара, который начался в деревне Консу в волости Алутагузе и распространился на деревню Конью в Тойлаской волости, составила почти 8 гектаров.

На территории старого карьера горел торфяной грунт и кустарник и огонь перекинулся на лес.

22 мая работы по тушению проводились на площади 2 га и к вечеру пожар был потушен.