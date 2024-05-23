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В зоне ландшафтного пожара в Конью проводится окончательное тушение

Эрик Калда
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Возгорание в Конью.
Возгорание в Конью. Фото: Спасательный департамент

Сегодня спасатели из Силламяэ приступили к проверке зоны возгорания и, при необходимости, к тушению возгораний.

20 мая в 10.14 площадь ландшафтного пожара, который начался в деревне Консу в волости Алутагузе и распространился на деревню Конью в Тойлаской волости, составила почти 8 гектаров.

На территории старого карьера горел торфяной грунт и кустарник и огонь перекинулся на лес.

22 мая работы по тушению проводились на площади 2 га и к вечеру пожар был потушен. 

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