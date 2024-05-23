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Российские пограничники украли буи, установленные эстонскими пограничниками на реке Нарва

Эрик Калда
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Граница на реке Нарва.
Граница на реке Нарва. Фото: Ilja Smirnov

Российские пограничники в ночь на 23 мая сняли более 20 буев, установленных в эстонских водах погранохраной Эстонии для обозначения фарватера.

Глава бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрик Пургель пояснил, что Эстония и Россия каждой весной устанавливают в реке Нарвы буи, обозначающие фарватер. Это связано с тем, что русло реки со временем меняется, поэтому каждой весной обозначение фарватера пересматривается.

"До начала войны в Украине установка этих буев происходила в основном по обоюдному соглашению, но с 2023 года Россия не соглашается с эстонскими позициями по поводу размещения буев. Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, поэтому что они нужны во избежание навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды", - сказал Пургель.

"Департамент полиции и погранохраны связался с российской погранслужбой и затребовал разъяснения по поводу снятия буев и их возврата. Департамент ждет от России доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, и если они не будут представлены, то мы продолжим устанавливать буи", - сказал Пургель.

В этом году Россия сообщила, что она не согласна с местами установки примерно половины из 250 буев. Эстония установила буи согласно договору о государственной границе и соглашению о размещении буев, заключенному между погранслужбами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены 13 мая. В ночь на четверг эстонские пограничники обнаружили, что российские пограничники начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 штуки, часть из которых относились к спорным буям.

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