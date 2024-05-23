Тушeние пожара на свалке Уйкала может продлиться еще несколько дней

На свалке горит место складирования отходов, площадь пожара по оценкам спасателей составляет почти 4,2 га, высота горы - до 30 метров.

Рядом горит еще гора поменьше, площадью 200 квадратных метров. К работам по тушению сегодня также будет привлечен вертолет Авиа-морского спасательного центра.

Работы по тушению проводятся на пяти рабочих участках. Транспортировка воды осуществляется из двух ручьев на расстояние 2 и 5 километров, воду доставляют 4 цистерны, работают две насосные станции.

Распространение огня ограничено и предотвращено его распространение на лес. Более крупное пламя потушено, в зоне возгорания много дыма.

Тушащие работы могут продлиться еще как минимум три дня. Большая опасность загрязнения воздуха из-за пожара миновала. Спасатели просят жителей Кукрузе и Кохтла-Ярве не находиться в дыму, держать закрытыми двери и окна, закрыть вентиляцию и не передвигаться в зоне пожара. За здоровьем питомцев на улице также следует следить.

Пожалуйста, следуйте официальным информационным каналам, поскольку направление ветра может измениться и риск загрязнения воздуха в этом районе может увеличиться.