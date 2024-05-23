Площадь пожара свалки Уйкала составляет почти 4,2 га, спасателям удалось не допустить распространения огня на лес.
Тушeние пожара на свалке Уйкала может продлиться еще несколько дней
На свалке горит место складирования отходов, площадь пожара по оценкам спасателей составляет почти 4,2 га, высота горы - до 30 метров.
Рядом горит еще гора поменьше, площадью 200 квадратных метров. К работам по тушению сегодня также будет привлечен вертолет Авиа-морского спасательного центра.
Работы по тушению проводятся на пяти рабочих участках. Транспортировка воды осуществляется из двух ручьев на расстояние 2 и 5 километров, воду доставляют 4 цистерны, работают две насосные станции.
Распространение огня ограничено и предотвращено его распространение на лес. Более крупное пламя потушено, в зоне возгорания много дыма.
Тушащие работы могут продлиться еще как минимум три дня. Большая опасность загрязнения воздуха из-за пожара миновала. Спасатели просят жителей Кукрузе и Кохтла-Ярве не находиться в дыму, держать закрытыми двери и окна, закрыть вентиляцию и не передвигаться в зоне пожара. За здоровьем питомцев на улице также следует следить.
Пожалуйста, следуйте официальным информационным каналам, поскольку направление ветра может измениться и риск загрязнения воздуха в этом районе может увеличиться.