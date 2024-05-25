ОПРОС Где планируете отдыхать летом?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алина ТЕРКУЛОВА, молодая мама: - Не знаю даже, как ответить - у нас маленький ребенок, которому только полгодика, далеко с таким никуда не поедешь. Муж работает. Но и в Ида-Вирумаа есть отличные места для отдыха и прогулок - прекрасный променад в Силламяэ, можно съездить на залив в Тойла, около моря погулять в хорошую погоду. Нравится и Чудское озеро.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яаника КОРОЛЬКОВА, безработная: - Планируем поехать в Грузию с молодым человеком, отправимся туда впервые. Слышала много хорошего об этой стране, прежде всего интересна культура и природа. Лето длинное, посмотрим, что будет, у нас ведь тоже немало красивых мест, хороший променад в Силламяэ, любим в Вока погулять - там народу не много и вокруг красиво.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хуго МЮЙДЛА, механизатор: - При моей деятельности, можно сказать, нет отпуска. Работы в любое время года хватает - зимой снег чистить, летом траву косить и прочее. Если свободный момент приходит, то всегда надо дома что-то делать... Поэтому никакого отдыха в большом смысле слова на лето не планирую.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил ВЕСЕЛКО, пенсионер: - Любим путешествовать, скоро с женой поедем по туристической путевке в Псков и Печоры. В августе планируем такую же поездку в Ярославль. Так как мы не работаем, может, и еще куда-то съездим. Дача у нас тоже есть - чем не отдых?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий ОКАТОВ, агент по продажам: - Летом каких-то длинных поездок не получится, потому что у нас есть маленький частный бизнес - занимаемся батутами, все выходные будут заняты. Есть и своя дача - там можно перевести дух. Но в сентябре планируем поездки в Индию и Дубай.