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ОПРОС Где планируете отдыхать летом?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алина ТЕРКУЛОВА, молодая мама:

- Не знаю даже, как ответить - у нас маленький ребенок, которому только полгодика, далеко с таким никуда не поедешь. Муж работает. Но и в Ида-Вирумаа есть отличные места для отдыха и прогулок - прекрасный променад в Силламяэ, можно съездить на залив в Тойла, около моря погулять в хорошую погоду. Нравится и Чудское озеро.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Яаника КОРОЛЬКОВА, безработная:

- Планируем поехать в Грузию с молодым человеком, отправимся туда впервые. Слышала много хорошего об этой стране, прежде всего интересна культура и природа. Лето длинное, посмотрим, что будет, у нас ведь тоже немало красивых мест, хороший променад в Силламяэ, любим в Вока погулять - там народу не много и вокруг красиво.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хуго МЮЙДЛА, механизатор:

- При моей деятельности, можно сказать, нет отпуска. Работы в любое время года хватает - зимой снег чистить, летом траву косить и прочее. Если свободный момент приходит, то всегда надо дома что-то делать... Поэтому никакого отдыха в большом смысле слова на лето не планирую.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Михаил ВЕСЕЛКО, пенсионер:

- Любим путешествовать, скоро с женой поедем по туристической путевке в Псков и Печоры. В августе планируем такую же поездку в Ярославль. Так как мы не работаем, может, и еще куда-то съездим. Дача у нас тоже есть - чем не отдых?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Дмитрий ОКАТОВ, агент по продажам:

- Летом каких-то длинных поездок не получится, потому что у нас есть маленький частный бизнес - занимаемся батутами, все выходные будут заняты. Есть и своя дача - там можно перевести дух. Но в сентябре планируем поездки в Индию и Дубай.

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