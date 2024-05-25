Тартуский университет дает высшее образование в Нарве уже 25 лет. За этот период в Эстонии и по всему миру появилось более 2000 выпускников, получивших высшее образование в Нарвском колледже. В Ида-Вирумаа выпускников колледжа можно встретить в школах и детсадах, в местных самоуправлениях, на производствах и предприятиях.
Индрек Рейманд: Нарвский колледж - это и вуз, и Дом культуры, и посольство
Главная задача Тартуского университета, как национального университета Эстонии, состоит в том, чтобы просвещать граждан, развивать науку, а также сохранять эстонский язык и культурное наследие. С точки зрения региона особенно важным является один из пунктов закона о Тартуском университете, в котором говорится о поддержке развития общества, сотрудничестве и интегрированной учебной деятельности.
Для университета колледж является всего одним подразделением из десятков, однако на месте, в уезде колледж является как бы срезом университета и прежде всего - задач университета перед обществом. Приношу извинения своим пярнуским и вильяндиским коллегам, однако искренне считаю, что Тартуский университет четверть века наилучшим образом служил обществу Эстонии именно посредством Нарвского колледжа.
Деятельность Нарвского колледжа Тартуского университета начиналась на базе Нарвской высшей школы, которая в 1990 году являлась высшей школой, где преподавание велось главным образом на русском языке. Но так же, как с годами менялась политика эстонского языка и высшего образования, так и колледж превратился на сегодня в университет эстоноязычными обучением, работой и делопроизводством. В Нарве, где на эстонском языке как на родном разговаривают лишь три процента жителей, колледж до сих пор действует как оазис эстоноязычности.
К сожалению, нам до сих пор приходится опровергать мифы, будто в Нарве, в том числе в колледже, можно справиться только владея русским языком и будто никто не хочет ехать учиться в Нарву. На самом же деле в нашем здании работают также люди, не знающие русского языка, половина наших студентов - из-за пределов уезда, и 70% первокурсников выбирают для учебы Нарвский колледж в качестве первого или единственного предпочтения. Это служит знаком, что мы превратились из местной высшей школы в признанное учебное заведение, привлекающее студентов со всей Эстонии, а также желающих пополнить свои знания со всего мира.
Разноязычная среда колледжа и Нарвы стала своего рода фактором притяжения. В европейском культурном пространстве Нарва является лучшим местом для изучения русского языка. Подтверждением этого являются международные языковые курсы, кандидатами для участия в которых являются студенты университетов Великобритании, США и Дании.
Нарвский колледж открыла для себя бежавшая от войны в Эстонию украинская молодежь. Она лучше справляется в Нарве, разговаривая на русском языке, она может изучать привлекательную ИТ-специальность и в первую очередь выбирает Нарвский колледж, так как наши преподаватели языка обучат их эстонскому языку до уровня В2 за год.
Поддержка Украины является для колледжа одной из главных, однако до сих пор удостаивавшейся незаслуженно мало внимания областей развития. Мы являемся в настоящий момент партнерами в пяти международных проектах, в ходе которых развивается система высшего образования Украины, модернизируются педагогические навыки тамошних учителей и поддерживается дигитализация учебного процесса. Некоторые наши украинские партнеры прибыли с территорий, которые временно оккупированы, например, из Бахмута, и в настоящий момент они трудятся на временных местах.
Мы уже давно не просто педагогический университет. На ветрах справедливого перехода все больший разгон получает в колледже направление инфотехнологий и предпринимательства. При поддержке лучших ученых Тартуского университета мы развиваем научное направление в области больших массивов данных и роботики. В 2025 году в колледже появится новая программа магистерского обучения "Применение искусственного интеллекта и роботики". Для этого в колледже оборудуют новые учебные помещения и специальную лабораторию роботики.
Сейчас самой большой задачей для всех нас является содействовать переходу на эстоноязычное обучение. Количество учебных мест для будущих учителей выросло у нас в два раза. Если в позапрошлом учебном году мы приняли на педагогическое обучение 93 студента, то в нынешнем учебном году уже 179.
В июне заканчивает учебу первый курс переобучения классных учителей, разрушивший миф, будто нарвские учителя не заинтересованы в переходе на эстоноязычное обучение. Из 27 начавших учебу закончили курс 26 человек. За спиной у учителей остался сверхинтенсивный учебный год, наполненный изучением предметной методики и эстонского языка.
Для детсадов мы разработали курс дополнительного обучения по модели "1+2", когда в группе с детьми работает один учитель, владеющий эстонским языком на уровне С1, и два учителя с категорией В2, а для основных школ - поддержку обучения учащегося с особыми образовательными потребностями с домашним языком, отличным от эстонского. Переходу на эстоноязычное обучение посвящается ежегодно педагогическая конференция, а для поддержки родителей мы возродили нынешней весной родительскую академию.
Как меняются эстонская школа и наше студенчество, так и мы в колледже должны давать учащимся по возможности лучшую подготовку к будущему. Модернизация учебных программ является в колледже повседневной работой.
С самого момента создания в Нарвском колледже существовал такой подход, что наши двери открыты - повседневно и принципиально. Это значит, что в колледж может зайти передохнуть как прогуливающийся мимо турист, так и организатор мероприятия.
"В Нарве, где на эстонском языке как на родном разговаривают лишь три процента жителей, колледж до сих пор действует как оазис эстоноязычности".Индрек Рейманд, директор Нарвского колледжа Тартуского университета
Особенно после завершения строительства нового учебного здания стало ясно, что мы являемся не только высшей школой, но и центром общины и Домом культуры. Только за пару лет моей работы в Нарве в нашем доме выступали Государственный академический мужской хор, камерный хор Эстонской филармонии, "Estonian Voices" и в рамках "Station Narva" Отт Лепланд.
Плюс к тому статус посольства Эстонии в Нарве, который мы несем с гордостью, хотя и всегда с легким смущением. Статус, которого мы для себя не просили, но который с годами прирос к нам. Это элементарно, что в колледж приезжают с визитами президенты, послы и министры. И в первую очередь их интересует, как идут дела у Нарвы и колледжа, а не то, развернем ли мы перед ними красную дорожку и пригласим ли на место фотографов. Насколько мне известно, у нас в колледже и нет красной дорожки, по крайней мере я ее не видел.
Сегодня мы рады, что в Нарве есть повод зайти в гости или с визитом наряду с колледжем в государственные гимназии или посетить нарвскую "Свободную сцену". Эстонские организаторы концертов и большие фестивали нашли для себя в Нарве много новых интересных мест.
Колледж растет и развивается сейчас очень быстро. Сейчас у нас около 700 студентов, и в ближайшие годы эта цифра станет еще больше, а для их обучения потребуется также больше преподавателей. Много говорится о большой потребности Ида-Вирумаа в учителях. Та же проблема существует у нас с наймом коллег из академических кругов. Мало подходящих жилплощадей, молодые семьи волнуются из-за нехватки эстоноязычной жизненной и школьной среды, существует предубеждение, что Нарва дальше от Тарту, чем Таллинн. Это проблемы, которые не всегда решают высокие цифры зарплаты.
Для работы в Ида-Вирумаа нужны чувство миссии и мотивация. Наряду с профессиональными и академическими умениями эти качества одни из важнейших, которые мы пытаемся выявить, нанимая новых коллег. Те, кто наряду с возможностью быстрой карьеры и хорошей зарплаты осмыслил для себя причину работы на востоке страны, стали нашими постоянными и преданными коллегами.
В начале года мы спросили у своих работников, что им нравится в колледже. Они оценили академическую свободу, возможность развития и творчества, возможность совершить в Нарве поворот в карьере, поддержку коллег и хорошую трудовую среду, а также возможность вести здесь дело Эстонии и применять свои "пунктики".
Ида-Вирумаа в каком-то смысле счастливый уезд. Это третий в Эстонии после Таллинна и Тарту регион высшего образования, где с осени этого года будут действовать уже шесть высших школ. Две из них - Таллиннский технический университет и Тартуский университет - имеют в уезде колледжи. Почему университеты должны содержать в уезде колледжи? Если мыслить рационально, то это нерентабельно. Я отвечу словами коллеги Аэт Кийсла: в региональных колледжах и нет ничего рационального.
Посредством этого университеты наилучшим образом служат эстонскому обществу. Особенно здесь, в Ида-Вирумаа.