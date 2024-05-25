Индрек Рейманд: Нарвский колледж - это и вуз, и Дом культуры, и посольство

Особенно после завершения строительства нового учебного здания стало ясно, что мы являемся не только высшей школой, но и центром общины и Домом культуры. Только за пару лет моей работы в Нарве в нашем доме выступали Государственный академический мужской хор, камерный хор Эстонской филармонии, "Estonian Voices" и в рамках "Station Narva" Отт Лепланд.

Плюс к тому статус посольства Эстонии в Нарве, который мы несем с гордостью, хотя и всегда с легким смущением. Статус, которого мы для себя не просили, но который с годами прирос к нам. Это элементарно, что в колледж приезжают с визитами президенты, послы и министры. И в первую очередь их интересует, как идут дела у Нарвы и колледжа, а не то, развернем ли мы перед ними красную дорожку и пригласим ли на место фотографов. Насколько мне известно, у нас в колледже и нет красной дорожки, по крайней мере я ее не видел.