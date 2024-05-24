Ида-Вирумааский Центр Профессионального Образования в шестой раз организует международный театральный фестиваль

В течение двух дней на театральной сцене можно будет увидеть коллективы из Эстонии - Таллинна, Маарду, Йыхви, Котла-Ярве, Силламяэ, Нарва, а также из Литвы, город Клайпеда, и из Латвии, город Рига. Всего гостям будет предложено 17 спектаклей.

Автор идеи создания фестиваля и его организатор - Анна Терещенко, руководитель культурной деятельности Нарвского филиала Ида-Вирумааского Центра Профессионального Образования, которая уже много лет успешно руководит школьным театром Underworld.

"Цель школы - создать отличные условия для профессионального обучения и развития, а также способствовать всестороннему раскрытию творческого потенциала учащихся," - сказала Анна Терещенко. "Инициатива коллег взяться за такую масштабную задачу заслуживает большого признания, и я уверена, что фестиваль будет исключительным."

"Каждый год мы участвуем в различных театральных фестивалях в Эстонии и выступаем за границей. Объединение школ дало возможность воплотить в жизнь давно вынашиваемую идею, собрав вместе всех энтузиастов, профессионалов и творческих студентов " - рассказала Анна Терещенко.

В программе фестиваля представлен театр «Underworld» Нарвского филиала Центра Профессионального Образования и коллективы из Нарвского дома детского творчества, театра «16 комната», Кесклиннаская гимназия, театр «Andalers», Йыхвинская гимназия, театр " Эдельвейс" и театр «ЯРГ» из города Кохтла-Ярве.

В первую половину обоих дней фестиваля будут показываться постановки для младших школьников, а после обеденного перерыва - для старших школьников и взрослых.

Открытие фестиваля состоится 30 мая в 09:30 в зале Силламяэского филиала Ида-Вируского Центра Профессионального Образования (Tallinna mnt 13, Силламяэ). Вход на открытие и на все спектакли бесплатный.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке: https://kutsehariduskeskus.ee/teatrifestival-2024/

В трех филиалах Ида-Вируского Центра Профессионального Образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве обучается около 2300 учащихся различного возраста по 23 учебным программам. Обучение проводится на эстонском и русском языках, на базе основного и среднего образования, как в школьной, так и в производственной формах.