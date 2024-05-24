23 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Линнузе в Нарве мужчина в ходе конфликта ударил свою 38-летнюю сожительницу.
В Нарве и Кохтла-Ярве над женщинами применили насилие
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве 35-летняя женщина напала на свою сверстницу.
23 мая поступило сообщение о том, что в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою 40-летнюю сожительницу.
Обстоятельства всех этих случаев расследуются полицией в рамках уголовного производства.