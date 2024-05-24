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В Нарве и Кохтла-Ярве над женщинами применили насилие

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

23 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Линнузе в Нарве мужчина в ходе конфликта ударил свою 38-летнюю сожительницу.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве 35-летняя женщина напала на свою сверстницу.

23 мая поступило сообщение о том, что в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою 40-летнюю сожительницу.

Обстоятельства всех этих случаев расследуются полицией в рамках уголовного производства.

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