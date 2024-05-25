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Ида-вируские турпредприятия нанимают менеджера по гостеприимству

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Европейский турист ожидает личного и улыбчивого общения на английском языке, и нам еще есть куда стремиться", - говорит ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен.
"Европейский турист ожидает личного и улыбчивого общения на английском языке, и нам еще есть куда стремиться", - говорит ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ида-Вируский туристический кластер стремится превратить уезд в дружелюбное и гостеприимное туристическое направление, поэтому с лета примет на работу руководителя в этой области.

Должность менеджера по гостеприимству называется "руководитель обслуживания и развития"; и его задачей будет развитие сферы гостеприимства в туристическом кластере, а также разработка и организация программы обучения в области гостеприимства. Новый член команды деятелей сферы туризма также призван поддерживать развитие зеленой и цифровой компетенции партнеров и создание новых приключенческих услуг.

- Ида-Вирумаа обратил свой взор на запад. Мы знаем, что у нас очень привлекательные услуги и достопримечательности для европейского туриста, но надо еще поработать над улучшением обслуживания, - сказала ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен, по словам которой надо быть готовыми к повышению своих стандартов.

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