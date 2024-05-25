Ида-Вируский туристический кластер стремится превратить уезд в дружелюбное и гостеприимное туристическое направление, поэтому с лета примет на работу руководителя в этой области.
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Ида-вируские турпредприятия нанимают менеджера по гостеприимству
Должность менеджера по гостеприимству называется "руководитель обслуживания и развития"; и его задачей будет развитие сферы гостеприимства в туристическом кластере, а также разработка и организация программы обучения в области гостеприимства. Новый член команды деятелей сферы туризма также призван поддерживать развитие зеленой и цифровой компетенции партнеров и создание новых приключенческих услуг.