Так много превысивших скорость, сколько задержала полиция в Ида-Вирумаа за пять месяцев этого года, прежде не бывало, констатировала полиция, во вторник на этой неделе прервавшая в течение пяти часов "скоростные испытания" пяти лихачей, скорость движения которых превысила разрешенную более чем на 40 километров в час.
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Лихачи устанавливают рекорды на дорогах Ида-Вирумаа
На прошлой неделе полиция зафиксировала скорость движения управлявшегося 57-летним мужчиной транспортного средства 140 км/ч на участке с ограничением скорости 90 км/ч. Из этой скорости уже вычли возможную погрешность измерителя. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде ареста на десять суток.