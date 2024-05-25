Лихачи устанавливают рекорды на дорогах Ида-Вирумаа

Никогда прежде на дорогах Ида-Вирумаа полиция не задерживала так много превысивших скорость водителей, как нынче.

Так много превысивших скорость, сколько задержала полиция в Ида-Вирумаа за пять месяцев этого года, прежде не бывало, констатировала полиция, во вторник на этой неделе прервавшая в течение пяти часов "скоростные испытания" пяти лихачей, скорость движения которых превысила разрешенную более чем на 40 километров в час.