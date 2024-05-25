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Лихачи устанавливают рекорды на дорогах Ида-Вирумаа

Эрик Калда
, журналист
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Никогда прежде на дорогах Ида-Вирумаа полиция не задерживала так много превысивших скорость водителей, как нынче.
Никогда прежде на дорогах Ида-Вирумаа полиция не задерживала так много превысивших скорость водителей, как нынче. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Так много превысивших скорость, сколько задержала полиция в Ида-Вирумаа за пять месяцев этого года, прежде не бывало, констатировала полиция, во вторник на этой неделе прервавшая в течение пяти часов "скоростные испытания" пяти лихачей, скорость движения которых превысила разрешенную более чем на 40 километров в час.

На прошлой неделе полиция зафиксировала скорость движения управлявшегося 57-летним мужчиной транспортного средства 140 км/ч на участке с ограничением скорости 90 км/ч. Из этой скорости уже вычли возможную погрешность измерителя. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде ареста на десять суток.

Суд приговорил лихача к аресту

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