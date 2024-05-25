ПЕРЕДОВИЦА Когда теплая погода заставляет вести себя опасно

Ландшафтные пожары возникают по вине человека, и на протяжении многих лет людей предупреждают, что в сухую погоду с огнем нужно обращаться осторожно. К сожалению, на этот раз, по мнению спасателей, есть основание поискать виновных среди любителей экстремальных видов спорта, которые в пожароопасное время гоняют на мотоциклах и квадроциклах по сухим торфяным полям и подлескам.

Мы не знаем точно, что стало причиной большого пожара на свалке в Уйкала, но знаем, что это уже не первый случай. Это уже как минимум третий пожар за эту весну, да и в предыдущие годы там постоянно происходили возгорания. Вдобавок к тому, что пожар на свалке требует от спасателей больших ресурсов, он еще и влияет на здоровье людей. Ведь густой и токсичный дым от горящих отходов распространяется на поселки и городские части. Отсюда и вопрос: достаточно ли сделали ответственные органы, чтобы обеспечить контроль за выполнением всех требований на свалке в Уйкала? Ведь это ненормально, что в Эстонии одна свалка горит постоянно, а у других такой проблемы нет.

В сегодняшней газете мы также рассказываем о резком увеличении количества лихачей на дорогах нашего уезда. Экспертам, возможно, придется разобраться, почему возникла такая аномалия, но ясно, что это может быть только результатом растущей человеческой беспечности. И поразительно, что лихачей не пугают ни крупные штрафы, ни возможность попасть за решетку.

На протяжении многих лет государство прилагало усилия и проводило разъяснительную работу, чтобы снизить рискованное поведение людей, угрожающее обществу. Но, похоже, еще многое предстоит сделать, чтобы достичь ситуации, когда большинство людей поймет, что безопасность каждого человека начинается прежде всего с его собственного поведения.