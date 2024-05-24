Мошенники звонят пожилым и приходят за деньгами домой

В понедельник, 20 мая, 90-летней женщине сказали, что дочь попала в аварию и лечение обойдется в 70 000 евро. У женщины не было столько денег, но она отдала 5000 евро. Во вторник в полицию обратилась 85-летняя женщина, которой сообщили, что ее сын попал в аварию. Преступник два раза приходил к женщине домой, и его добычей стали 15 000 евро. В среду под тем же предлогом у 70-летнего мужчины выманили 17 000 евро, пишет ERR .

Также имеются сообщения, когда людям говорят, что по вине его близкого человека пострадал кто-то другой и надо заплатить за лечение. Если человек отказывается платить, то звонящий начинает угрожать тем, что будет возбуждено производство. Используя подобную схему, у 68-летней женщины выманили 4750 евро.

"Во всех подобных случаях люди пускали к себе домой совершенно чужих людей. Это крайне опасно, поскольку преступникам становится известен адрес вашего местожительства и в будущем они могут воспользоваться этой информацией. В самом худшем случае они могут прийти снова и путем угроз выманить еще денег. Если вам поступит телефонный звонок, который вас расстроит, то перед тем, как начать действовать, позвоните своим близким и узнайте, является ли информация правдивой. Ни в коем случае не передавайте свои личные данные в ходе телефонного разговора с совершенно чужими людьми и учитывайте то, что преступнику могут быть, например, известны, имя и фамилия вашего близкого человека или иная информация, которая придает его словам убедительности", ̶ добавил Миленин.