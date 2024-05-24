В этом году посредством телефонного разговора у 135 человек выманили почти 750 000 евро. В последнее время учащаются случаи, когда преступники приходят к людям домой за деньгами, которые выманили в ходе телефонного разговора.
Мошенники звонят пожилым и приходят за деньгами домой
В начале этого года участились случаи, когда во время телефонного разговора человеку говорят, что в опасности находятся его накопления или близкие люди. Для разрешения ситуации просят снять наличные деньги и отнести их в посылочный автомат или отдать курьеру, который является сообщником. В самых ужасных случаях жертвы мошенничества продавали свое жилье, а полученные деньги отдавали преступникам.
"С прошедших выходных участились сообщения, где мошенники играют на страхе людей за своих близких. Жертве говорят, что с его близким человеком произошло несчастье и нужно заплатить за лечение. При этом сообщник преступника приходит к жертве домой за деньгами", ̶ сказал руководитель службы Пыхьяской префектуры по расследованию тяжких преступлений Вячеслав Миленин.
По словам Миленина, как звонящие, так и сборщики денег являются жителями других стран. "В Эстонии мы задержали многих мошенников и, как правило, речь идет об иностранных гражданах. Но если, например, в случае серийных краж мы видим после задержания быстрые изменения также и в количестве преступлений, то в случае мошенничеств организаторы сразу же посылают нового человека для сбора денег", ̶ отметил Миленин.
В субботу, 18 мая, жительнице Таллинна поступил звонок на русском языке, в ходе которого сказали, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и за лечение надо заплатить. У себя дома женщина отдала мошеннику почти 7500 евро. По аналогичной схеме другая женщина также отдала мошеннику 4000 евро.
В понедельник, 20 мая, 90-летней женщине сказали, что дочь попала в аварию и лечение обойдется в 70 000 евро. У женщины не было столько денег, но она отдала 5000 евро. Во вторник в полицию обратилась 85-летняя женщина, которой сообщили, что ее сын попал в аварию. Преступник два раза приходил к женщине домой, и его добычей стали 15 000 евро. В среду под тем же предлогом у 70-летнего мужчины выманили 17 000 евро, пишет ERR.
Также имеются сообщения, когда людям говорят, что по вине его близкого человека пострадал кто-то другой и надо заплатить за лечение. Если человек отказывается платить, то звонящий начинает угрожать тем, что будет возбуждено производство. Используя подобную схему, у 68-летней женщины выманили 4750 евро.
"Во всех подобных случаях люди пускали к себе домой совершенно чужих людей. Это крайне опасно, поскольку преступникам становится известен адрес вашего местожительства и в будущем они могут воспользоваться этой информацией. В самом худшем случае они могут прийти снова и путем угроз выманить еще денег. Если вам поступит телефонный звонок, который вас расстроит, то перед тем, как начать действовать, позвоните своим близким и узнайте, является ли информация правдивой. Ни в коем случае не передавайте свои личные данные в ходе телефонного разговора с совершенно чужими людьми и учитывайте то, что преступнику могут быть, например, известны, имя и фамилия вашего близкого человека или иная информация, которая придает его словам убедительности", ̶ добавил Миленин.