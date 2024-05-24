огонь отступает медленно Спасатели борются с огнем на свалке Уйкала

К работам по тушению пожара, начавшегося 22 мая на свалке Уйкала в деревне Кукрузе волости Тойла, приступили 23 мая и в ночь на пятницу работы еще продолжались. Площадь возгорания удерживается в прежних границах, интенсивность горения снизилась, сообщил Идаский спасательный центр. "Распространение дыма уже не такое сильное, но мы по-прежнему просим жителей избегать нахождения в дыму, держать окна закрытыми, если необходимо, закрыть вентиляцию", - сказала Аннели Ооне, менеджер по коммуникациям спасательного центра.