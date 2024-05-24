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огонь отступает медленно Спасатели борются с огнем на свалке Уйкала

Эрик Калда
, журналист
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Тушение пожара на свалке Уйкала может продлиться до конца недели.
Тушение пожара на свалке Уйкала может продлиться до конца недели. Фото: Päästeamet

Спасатели продолжают локализовать пожар, вспыхнувший на свалке Уйкала в среду вечером, но площадь возгорания уже двое суток остается неизменной.

К работам по тушению пожара, начавшегося 22 мая на свалке Уйкала в деревне Кукрузе волости Тойла, приступили 23 мая и в ночь на пятницу работы еще продолжались. Площадь возгорания удерживается в прежних границах, интенсивность горения снизилась, сообщил Идаский спасательный центр. "Распространение дыма уже не такое сильное, но мы по-прежнему просим жителей избегать нахождения в дыму, держать окна закрытыми, если необходимо, закрыть вентиляцию", - сказала Аннели Ооне, менеджер по коммуникациям спасательного центра.

На свалке горит значительная зона складирования, площадь пожара, по оценкам спасателей, составляет почти 4,2 гектара, высота горы - до 30 метров. Рядом горит еще гора поменьше, площадью 200 квадратных метров. К работам по тушению привлечен вертолет Центра воздушно-морского спасения.

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