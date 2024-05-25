ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Мати Лиллиаллик

Когда в январе этого года на сцене Силламяэского центра культуры Мати Лиллиаллик получал награду "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" за то, что благодаря организованным им мероприятиям Ида-Вирумаа стал еще более известным, он сказал, что жемчужину теперь надо будет отрабатывать, и пообещал сделать все возможное, чтобы в 2024 году Йыхвиский вечер легкой атлетики 23 мая и Нарвский городской забег 1 июня были как минимум не хуже прошлогодних мероприятий. "И, возможно, устроим еще какой-нибудь сюрприз. Так что, готовьте свои нервы!" - сказал он.