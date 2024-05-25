Когда в январе этого года на сцене Силламяэского центра культуры Мати Лиллиаллик получал награду "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа" за то, что благодаря организованным им мероприятиям Ида-Вирумаа стал еще более известным, он сказал, что жемчужину теперь надо будет отрабатывать, и пообещал сделать все возможное, чтобы в 2024 году Йыхвиский вечер легкой атлетики 23 мая и Нарвский городской забег 1 июня были как минимум не хуже прошлогодних мероприятий. "И, возможно, устроим еще какой-нибудь сюрприз. Так что, готовьте свои нервы!" - сказал он.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мати Лиллиаллик
На состоявшемся в этот четверг в Йыхви вечере легкой атлетики, Лиллиаллик еще раз убедительно доказал, что он - человек слова. Никогда еще в Ида-Вирумаа не было соревнований такого высокого уровня, в которых бы участвовали спортсмены из 32 стран и вся нынешняя мировая элита в метании диска - дисциплине, которая была в программе еще на Олимпийских играх в античности, а на стадионе присутствовали бы асы недавнего прошлого.
Подобные события делают такой маленький город, как Йыхви, известным и знаменитым в хорошем смысле этого слова. Радует и то, что Лиллиаллику удается привлекать все больше местных жителей к участию в каждом из своих соревнований.
И уже в следующую субботу тысячи бегунов соберутся в Нарве на крупнейшее в Ида-Вирумаа мероприятие народного спорта - Нарвский городской забег.