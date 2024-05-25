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Кохтла-ярвеские городские власти извинились перед учениками и учителями Кохтла-Ярвеской гимназии

Эрик Гамзеев
, журналист
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Хенри Казело извинился перед Кохтла-Ярвеской гимназией за запрет съемок в здании городской управы. В тот день мэра Казело замещала вице-мэр Эвелин Данилов.
Хенри Казело извинился перед Кохтла-Ярвеской гимназией за запрет съемок в здании городской управы. В тот день мэра Казело замещала вице-мэр Эвелин Данилов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе руководители города Кохтла-Ярве во главе с мэром Хенри Казело посетили Кохтла-Ярвескую гимназию, чтобы извиниться за то, что учеников и учителей, пришедших в здание горуправы для съемок учебного фильма, прогнали, несмотря на предварительную договоренность.

Кохтла-Ярвеская городская управа сообщила в социальных сетях, что съемки были отменены в основном из-за недостатков во внутренней коммуникации городской управы и короткого периода уведомления. "Представители городской управы извинились перед учениками и учителями и предложили новое время для сотрудничества, чтобы съемки фильма все же состоялись. Городская управа выразила желание и в будущем сотрудничать со школьным коллективом Кохтла-Ярвеской гимназии, чтобы предоставить ученикам разнообразные возможности для саморазвития и разнообразия учебной работы", - сообщила горуправа.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал, что извинения приняты. "У нас нет никакого желания держать в воздухе топор войны в отношениях с горуправой", - сказал он, отметив, что приятно, что горуправа во главе с мэром осознала ошибку и извинилась за случившееся.

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