Кохтла-ярвеские городские власти извинились перед учениками и учителями Кохтла-Ярвеской гимназии

Кохтла-Ярвеская городская управа сообщила в социальных сетях, что съемки были отменены в основном из-за недостатков во внутренней коммуникации городской управы и короткого периода уведомления. "Представители городской управы извинились перед учениками и учителями и предложили новое время для сотрудничества, чтобы съемки фильма все же состоялись. Городская управа выразила желание и в будущем сотрудничать со школьным коллективом Кохтла-Ярвеской гимназии, чтобы предоставить ученикам разнообразные возможности для саморазвития и разнообразия учебной работы", - сообщила горуправа.