На этой неделе руководители города Кохтла-Ярве во главе с мэром Хенри Казело посетили Кохтла-Ярвескую гимназию, чтобы извиниться за то, что учеников и учителей, пришедших в здание горуправы для съемок учебного фильма, прогнали, несмотря на предварительную договоренность.
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Кохтла-ярвеские городские власти извинились перед учениками и учителями Кохтла-Ярвеской гимназии
Кохтла-Ярвеская городская управа сообщила в социальных сетях, что съемки были отменены в основном из-за недостатков во внутренней коммуникации городской управы и короткого периода уведомления. "Представители городской управы извинились перед учениками и учителями и предложили новое время для сотрудничества, чтобы съемки фильма все же состоялись. Городская управа выразила желание и в будущем сотрудничать со школьным коллективом Кохтла-Ярвеской гимназии, чтобы предоставить ученикам разнообразные возможности для саморазвития и разнообразия учебной работы", - сообщила горуправа.