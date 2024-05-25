"Принес - унес. Зачем приносил? Кто его об этом просил?" - так раздраженно выразился оппозиционер в Нарвском горсобрании о том, что мэр Нарвы Яан Тоотс практически молча забрал свой проект решения, на который уже были потрачены время и нервы. Процентристская власть приграничного города так и не решилась реформировать Нарвский клуб юных моряков.
"Принес - унес": мэр Нарвы сорвал аплодисменты, забрав у депутатов непопулярный проект решения по КЮМу
Подготовленный Нарвской городской управой проект решения о присоединении клуба юных моряков к Дому детского творчества прошел все процедурные стадии. Он эмоционально обсуждался на разных уровнях, за сохранение самостоятельности КЮМа выступили его работники, и вот проект уже почти вынесен на голосование, как тут мэр Нарвы Яан Тоотс вышел к трибуне и максимально лаконично - словно под дулом пистолета - заявил, что забирает из производства эти бумаги.
Предлагавшееся нарвскими чиновниками ради оптимизации административных процессов и экономии денег реформирование КЮМа, о плане которого "Северное побережье" писало чуть ранее, не понравилось особенно никому. В том числе местным политикам, не желающим лишний раз расстраивать горожан.
Напомним, Нарвские клуб юных моряков и Дом детского творчества являются муниципальными школами по интересам. Как отдельное муниципальное учреждение Нарвский КЮМ работает с 1987 года, до того он был с 1957 года кружком при Доме пионеров. Число учащихся по состоянию на начало апреля текущего года составляло в КЮМе 209, в Доме детского творчества - 1036. После предлагавшегося присоединения КЮМа к Дому детского творчества с июня 2025 года оба продолжили бы работу в прежних зданиях, но в административном плане учреждение стало бы единым.
Мэр спас неловкое положение
Член Нарвского горсобрания из правящей процентристской фракции "Narva" Михаил Стальнухин рассказал с трибуны горсобрания, какие у него ностальгические чувства к КЮМу. Он напомнил, что городские власти всегда помогали клубу, гордились его работой и радовались успехам воспитанников.
- Помогали мы ему в самые тяжелые времена, - предавался ностальгии Стальнухин. - Мы помогали реновировать (здание) и делать пристройку, все понимали важность этой работы. КЮМ самоценен как отдельная единица, культурная единица, поэтому я надеюсь, что это решение принято не будет.
Политическая оппонентка Стальнухина и лидер нарвской оппозиции Катри Райк, которая еще недавно высказывала готовность поддержать проект при всей его поверхностности, теперь пошла на попятную. Она согласилась с бывшим центристом Стальнухиным в том, что КЮМ - это ценное достояние, пересмотра же требует вся сеть муниципальных школ по интересам.
Райк заметила с трибуны, что даже в правящей фракции "Narva" нет единого мнения насчет будущего клуба юных моряков, поэтому и сама она не готова участвовать в голосовании. "Разумеется, депутат должен иметь свою точку зрения, и просто не голосовать - это в принципе неправильно", - Райк себя пожурила за политическое малодушие, проявленное в сложном вопросе. Но дело происходит менее чем за месяц до выборов в Европарламент, куда экс-мэр Нарвы хочет попасть при поддержке нарвитян.
После короткого перерыва появившийся в зале заседаний городского собрания мэр Нарвы Яан Тоотс спас всех депутатов от решения дальнейшей судьбы КЮМа: Тоотс отозвал проект буквально за минуту до начала поименного голосования.
Короткое заявление мэра об отзыве вызвало аплодисменты радости и облегчения в зале заседаний.
Решение могло расколоть правящую фракцию
Депутат из оппозиционной фракции "Respekt" Денис Ларченко считает, что проект решения о реформировании Нарвского КЮМа содержал в себе интересы конкретных депутатов. "Они думали, что все пройдет гладко, но в зале горсобрания поняли, что это будет очередной трещиной в отношениях между депутатами правящей фракции, поэтому и попросили мэра забрать проект обратно", - объяснил Ларченко произошедшее.
- Мэр при отзыве проекта не дал ни одного пояснения такому своему поведению. Принес - унес. Зачем приносил? Кто его об этом просил? Ведь ни в одной программе развития у нас нет пункта об оптимизации сети школ по интересам. Мэр должен руководствоваться именно стратегическими документами, а не лепить отсебятину, о которой его попросили некоторые депутаты из правящей фракции, - резко высказался Ларченко.
Мэр Нарвы Яан Тоотс позднее не стал сам говорить о будущей судьбе отозванного им проекта решения, поручив комментарии вице-мэру по образованию. Мессурме Писарева констатировала очевидное: обсуждение проекта проходило жарче ожидавшегося, мнения депутатов разошлись, поэтому проект и отозвали. "Выдержим паузу", - обтекаемо высказалась Писарева насчет того, что проект о КЮМе будет дорабатываться когда-то потом.
- Я думаю, рано или поздно нам все равно придется вернуться к этому вопросу, потому что у нас много разных объектов образования по интересам, и их деятельность надо пересматривать, - неконкретно высказалась вице-мэр Нарвы.