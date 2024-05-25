"Принес - унес": мэр Нарвы сорвал аплодисменты, забрав у депутатов непопулярный проект решения по КЮМу

Депутат из оппозиционной фракции "Respekt" Денис Ларченко считает, что проект решения о реформировании Нарвского КЮМа содержал в себе интересы конкретных депутатов. "Они думали, что все пройдет гладко, но в зале горсобрания поняли, что это будет очередной трещиной в отношениях между депутатами правящей фракции, поэтому и попросили мэра забрать проект обратно", - объяснил Ларченко произошедшее.

- Мэр при отзыве проекта не дал ни одного пояснения такому своему поведению. Принес - унес. Зачем приносил? Кто его об этом просил? Ведь ни в одной программе развития у нас нет пункта об оптимизации сети школ по интересам. Мэр должен руководствоваться именно стратегическими документами, а не лепить отсебятину, о которой его попросили некоторые депутаты из правящей фракции, - резко высказался Ларченко.

Мэр Нарвы Яан Тоотс позднее не стал сам говорить о будущей судьбе отозванного им проекта решения, поручив комментарии вице-мэру по образованию. Мессурме Писарева констатировала очевидное: обсуждение проекта проходило жарче ожидавшегося, мнения депутатов разошлись, поэтому проект и отозвали. "Выдержим паузу", - обтекаемо высказалась Писарева насчет того, что проект о КЮМе будет дорабатываться когда-то потом.

- Я думаю, рано или поздно нам все равно придется вернуться к этому вопросу, потому что у нас много разных объектов образования по интересам, и их деятельность надо пересматривать, - неконкретно высказалась вице-мэр Нарвы.