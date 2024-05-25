Ветераны мотоспорта собрались в Тойла

Слет ветеранов мотокросса Эстонии. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Из Тойла старые мотоволки поехали в Пюхайыэ, где на школьном дворе встретились с нынешними гонщиками.

Далее приехали на стадион Вока, где десятилетия назад располагалась первая трасса для мотокросса.

Вечером на мототрассе Пюхайыэ стартовал демонстрационный заезд ветеранов, где желающие могли увидеть машины, на которых полвека назад совершались подвиги на соревнованиях.

Вокасцу Марту Мягару, которому в апреле исполнилось 70 лет, до республиканского слета ветеранов мотоспорта рукой подать.

- Мотоспортом в Вока занимаются довольно давно, - считает он, что его родные пенаты идеально подходят для встречи ветеранов.

Сам Март Мягар начал заниматься мотоспортом в 1968 году и сделал блестящую карьеру: за три года он завоевал три бронзовые медали в классах 250 и 350 куб. см на чемпионатах Советского Союза и 25 раз становился чемпионом Эстонии по летнему и зимнему мотокроссу в период с 1972 по 1990 год.

- Я пятнадцать лет ездил на чемпионаты Советского Союза, и у нас была очень дружная компания. Спортсмены часто ссорятся, но мы очень хорошо ладили и до сих пор ладим. Здорово время от времени собираться вместе. Мы много лет были постоянно вместе, вспоминаем старые времена и говорим о жизни - разговоров хватает надолго.

На демонстрационный заезд вокасец приехал на единственном сохранившемся и исправном мотоцикле - ИЖ-350. В настоящее время он следит за мотоспортом со стороны.

Республиканский слет гонщиков-ветеранов 25 мая предоставил

Юхану Лаансоо возможность вернуться в свой бывший родной край и вспомнить былые времена вместе со своими бывшими товарищами по гоночной команде.

- Это было уже так давно, нам всем под семьдесят - кто-то чуть моложе, кто-то постарше. Со многими из тех, с кем мы вместе гоняли несколько десятилетий, мы давно не виделись и хотели бы встретиться. Во-вторых, мы подумали, что было бы здорово показать молодежи старую технику - у большинства она сохранилась и в полном порядке, - объясняет Юхан Лаансоо, член организационной команды слета.

Фото: Пеэтер Лиллевяли