Более тысячи защитников отпразднуют День Победы в Нарве парадом

После поднятия флага последует возложение венков на Нарвском гарнизонном кладбище, а в 9.45 состоится богослужение в Александровской церкви Нарвы.

Кульминационное событие дня – парад на Петровской площади – начнется в 11 с прибытием президента республики, но выстраиваться части начнут на полчаса раньше.

В параде примут участие тысяча военных и добровольцев из Эстонии и зарубежья.

«Парад этого года особенный во многих отношениях, потому что, во-первых, он является напоминанием всему эстонскому народу о том, что Нарва – эстонский город и Кайтселийт объединяет все общество. Во-вторых, по количеству участников и общему числу зрителей этот парад, вероятно, станет одним из крупнейших парадов, когда-либо проводившихся", - заявил главный организатор парада старший сержант Андри Харкманн.

Харкманн добавил, что, хотя это не первый парад в Нарве, события последних лет придают этому месту особое значение и, в определенном смысле, являясь частью интеграции, посылают сигнал широкой общественности о том, что Кайтселийт является защитой для всей Эстонии.

На параде президент Республики передаст членам Кайтселийта победный факел, который они отвезут в свои уезды. Факелоносцами в этом году станут лучшие стрелки Кайтселийта.

Из стран-союзников в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции. Марши исполняют три оркестра Кайтселийта – Пярнумааский, Таллиннский и Йыгеваский, а также военный оркестр Военного музея.

Кульминацией празднования Дня Победы станет выставка техники, которая начнется в 12 часров.