В воскресенье архиепископ Эстонской лютеранской церкви Урмас Виилма провел в Йыхвиской церкви святого Михаила службу, посвященную ухода на пенсию ленендарного пастора Йыхвиской церкви Пеэтера Калдура.
Легендарный Йыхвиский пастор Пеэтер Калдур вышел на пенсию
На прощальную службу Пеэтера Кальдура (70) собралось около ста человек, большая часть из которых также посетила причастие по окончании службы. Среди гостей были и представители других христианских церквей, действующих в регионе.
Урмас Вийлма поблагодарил Калдура за почти 44 года службы и подарил ему две книги по религии. Члены общины и гости преподнесли заслуженному пастору множество цветов и подарков.
После службы люди собрались в саду Йыхвиской церкви на праздничны банкет.
Сам Калдур, который служит в Йыхвиском приходе с 1980 года, рассказал в интервью "Северному побережью" на этой неделе, что его много раз просили продолжить работу, но в конце концов он решил уйти. "Ну, такого не может быть, в какой-то момент это решение должно быть принято. Я бы хотел просто полежать на матрасе какое-то время", - сказал он.
Поскольку выбрать нового пастора для прихода Йыхви не удалось, временным учителем на время будет Ульвар Куллеркупп, пастор прихода Люганузе.
Калдур пообещал, что после выхода на пенсию он по-прежнему будет раз в месяц проводить богослужения в Йыхвиской церкви.