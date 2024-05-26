Самый большой публичный праздник в Кохтла-Ярве, семейный день химиков, завершился выступлением группы 5 miinust, которая представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидение в этом году.
ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Звезда Евровидения 5 miinust завершила крупнейший народный праздник в Кохтла-Ярве
Биргит Саррап, Геттер Яани, Уку Сувисте и Танель Падар, которые также ранее представляли Эстонию на конкурсе песни "Евровидение", выступили перед артистом-сюрпризом на большой открытой сцене, установленной перед культурным центром Кохтла-Ярве.
До них на вечернем концерте на сцене выступил молодежный оркестр и солисты гимназии Кохтла-Ярве, которые в основном исполняли песни Евровидения из Эстонии и других стран.
Семейный день химиков, организованный Viru Keemia Grupp, за десятилетия превратился в крупнейший публичный праздник в городе Кохтла-Ярве, объединяющий тысячи людей.
В течение дня состоялся футбольный турнир и другие спортивные соревнования.
Компания наградила своих лучших сотрудников званием почетного химика.