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ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ Звезда Евровидения 5 miinust завершила крупнейший народный праздник в Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
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Выступление группы 5 miinust.
Выступление группы 5 miinust. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Самый большой публичный праздник в Кохтла-Ярве, семейный день химиков, завершился выступлением группы 5 miinust, которая представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидение в этом году.

Биргит Саррап, Геттер Яани, Уку Сувисте и Танель Падар, которые также ранее представляли Эстонию на конкурсе песни "Евровидение", выступили перед артистом-сюрпризом на большой открытой сцене, установленной перед культурным центром Кохтла-Ярве.

До них на вечернем концерте на сцене выступил молодежный оркестр и солисты гимназии Кохтла-Ярве, которые в основном исполняли песни Евровидения из Эстонии и других стран.

Семейный день химиков, организованный Viru Keemia Grupp, за десятилетия превратился в крупнейший публичный праздник в городе Кохтла-Ярве, объединяющий тысячи людей.

В течение дня состоялся футбольный турнир и другие спортивные соревнования.

Компания наградила своих лучших сотрудников званием почетного химика.

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