Впервые в нынешнем столетии число российских граждан в Эстонии составляет менее 80 000

Департамент статистики Эстонии обновляет статистику населения каждый год по состоянию на 1 января, но анализ информации требует времени, и ведомство обычно публикует ее в мае. Регистр населения использует другой метод, уточняют радионовости ERR, передает портал rus.err .

"Например, человек может быть зарегистрирован в регистре народонаселения по эстонскому адресу, но фактически проживать в Финляндии или быть зарегистрированным на Хийумаа, но проживать в Таллинне, - сказала она. - Помимо регистра населения, Департамент статистики использует около 20 других регистров для корректировки данных".