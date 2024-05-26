Впервые в этом столетии число российских граждан в Эстонии составляет менее 80 000. Если быть точными, в начале года их было 79 332.
Впервые в нынешнем столетии число российских граждан в Эстонии составляет менее 80 000
Департамент статистики Эстонии обновляет статистику населения каждый год по состоянию на 1 января, но анализ информации требует времени, и ведомство обычно публикует ее в мае. Регистр населения использует другой метод, уточняют радионовости ERR, передает портал rus.err.
Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг пояснила, что данные регистра народонаселения отражают зарегистрированные места жительства людей, но статистика должна основываться на фактическом месте проживания.
"Например, человек может быть зарегистрирован в регистре народонаселения по эстонскому адресу, но фактически проживать в Финляндии или быть зарегистрированным на Хийумаа, но проживать в Таллинне, - сказала она. - Помимо регистра населения, Департамент статистики использует около 20 других регистров для корректировки данных".