Департамент окружающей среды выдал временное комплексное экологическое разрешение новому заводу сланцевых масел "Eesti Energia", что позволит запустить там производство, как передает новостной портал Rus.ERR.
Новый завод сланцевых масел в Аувере получил необходимое для запуска разрешение
Разрешение выдано на десять лет с условием, что предприятие будет постепенно двигаться к снижению воздействия, которое производство сланцевого масла будет оказывать на окружающую среду. Завод обязан применять наилучшую технологию, не превышать разрешенных значений выбросов и приобретать на них соответствующие квоты.
По истечении срока действия временного разрешения предприятие должно будет ходатайствовать о новом разрешении, отмечает Rus.ERR.