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Новый завод сланцевых масел в Аувере получил необходимое для запуска разрешение

Северное побережье
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Действующий завод масел "Enefit Power" в Аувере.
Действующий завод масел "Enefit Power" в Аувере. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Департамент окружающей среды выдал временное комплексное экологическое разрешение новому заводу сланцевых масел "Eesti Energia", что позволит запустить там производство, как передает новостной портал Rus.ERR.

Разрешение выдано на десять лет с условием, что предприятие будет постепенно двигаться к снижению воздействия, которое производство сланцевого масла будет оказывать на окружающую среду. Завод обязан применять наилучшую технологию, не превышать разрешенных значений выбросов и приобретать на них соответствующие квоты.

По истечении срока действия временного разрешения предприятие должно будет ходатайствовать о новом разрешении, отмечает Rus.ERR.

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