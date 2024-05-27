Новый завод сланцевых масел в Аувере получил необходимое для запуска разрешение

Разрешение выдано на десять лет с условием, что предприятие будет постепенно двигаться к снижению воздействия, которое производство сланцевого масла будет оказывать на окружающую среду. Завод обязан применять наилучшую технологию, не превышать разрешенных значений выбросов и приобретать на них соответствующие квоты.