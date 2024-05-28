Шестой международный театральный фестиваль предложит 17 спектаклей

В течение двух дней на театральной сцене можно будет увидеть коллективы из общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений Таллинна, Маарду, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарвы, а также гостей из Клайпеды (Литва) и из столицы Латвии Риги. Всего покажут 17 спектаклей.

Организатор и вдохновитель фестиваля - Анна Терещенко, руководитель культурной деятельности Нарвского филиала ИВЦПО, более двадцати лет успешно руководит школьным театром "Underworld". Опытный театральный педагог старается приобщить активную молодежь к театральному искусству и актерскому ремеслу, а также показать, что в ИВЦПО можно не только получить профессию, но и развивать себя как личность, раскрыть творческие способности. Ученики с удовольствием этим пользуются. Театр базируется в Нарве, но молодежь приезжает на репетиции также из других городов - Силламяэ и Йыхви. За годы деятельности театра было поставлено множество спектаклей, затрагивающих разные молодежные и жизненные темы.

- Цель нашей школы - создать отличные условия не только для профессионального обучения и развития, но и способствовать всестороннему раскрытию творческого потенциала учащихся, - уверяет она. - Каждый год мы участвуем в различных театральных фестивалях в Эстонии и выступаем за границей. Объединение школ дало возможность воплотить в жизнь давнюю идею, собрав вместе всех энтузиастов, профессионалов и творческих студентов.

Открытие фестиваля состоится 30 мая в 9.30. В первой половине дня на сцене - постановки для младших школьников, во второй - для старших школьников и взрослых. Свои постановки покажут, кроме хозяев фестиваля и зарубежных гостей, театр "16-я комната" Нарвского Дома детского творчества, театр "Andalers" из Нарвской Кесклиннаской школы, "Эдельвейс" из Йыхвиской Кесклиннаской школы и "Театр ЯРГ" из Кохтла-Ярве.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.