Для объединенной Кивиылиской госшколы выбрали директора из Таллинна

Напомним, Кивиылиская государственная школа создается путем объединения трех расположенных в Люганузеской волости школ: Кивиылиской 1-й средней школы, Кивиылиской русской школы и Люганузеской школы. Аве Шиманел утверждена на должность директора объединенного школьного учреждения с 1 сентября 2024 года.

В должностном конкурсе, проведенном Министерством образования и науки, участвовали пять претендентов. В состав конкурсной комиссии входили представители министерства, Люганузеской волости и директор Йыгеваской гимназии.

Победившая в конкурсе Аве Шиманел в настоящее время работает в Министерстве образования и науки главным экспертом по инклюзивному образованию. Ранее она была директором Таллиннской школы имени Константина Пятса, а также занимала руководящие должности в фонде "Innove".

Как пояснили в Минобразования, выбор в пользу Шиманел был сделан в связи с ее четким видением развития Кивиылиской государственной школы, системным мышлением, а также открытым стилем общения и готовностью к совместной работе.

- Для функционирования и развития школы важно своевременно включать различные стороны в планируемуюю деятельность и уточнять те ожидания, что помогают развивать сотрудничество и общение внутри коллектива. Я хочу поддержать школьные коллективы и создать безопасную, заботливую рабочую среду, - комментирует сама Аве Шиманел свое назначение. - В случае Кивиылиской государственной школы необходимо будет исходить из региональных особенностей и уже хорошо работающих принципов о том, что школа создает условия для развития предприимчивых и творческих молодых людей, для их самореализации и движения к следующему уровню образования. Вдобавок, важно обеспечить плавный переход на эстоноязычное обучение, - сказала Шиманел.