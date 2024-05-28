Глава лютеранской церкви Урмас Вийльма: Московская православная церковь не может меняться так быстро, как хочет государство

- В принципе, я понимаю государство, потому что у него тоже нет особого выбора. Однако у государства меньше времени, чем обычно требуется церкви для перемен. Я думаю, что самый большой конфликт заключается в том, что государство торопит, а ЭПЦМП, как и Пюхтицкий монастырь (непосредственно подчиняющийся патриарху), не поспевает.