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Глава лютеранской церкви Урмас Вийльма: Московская православная церковь не может меняться так быстро, как хочет государство

Эрик Калда
, журналист
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Урмас Вийльма.
Урмас Вийльма. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви и президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийльма в интервью "Северному побережью" говорит, что понимает позицию государства, которое требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) разорвать связи с Москвой из-за заявлений патриарха Кирилла, восхваляющих войну в Украине. Но он говорит, что понимает и Русскую православную церковь, которая не может быстро провести требуемые изменения.

- Оправданно ли давление государства на Русскую православную церковь Московского патриархата с целью заставить ее выйти из подчинения Москве после поддерживающих войну в Украине заявлений патриарха Кирилла?

- В принципе, я понимаю государство, потому что у него тоже нет особого выбора. Однако у государства меньше времени, чем обычно требуется церкви для перемен. Я думаю, что самый большой конфликт заключается в том, что государство торопит, а ЭПЦМП, как и Пюхтицкий монастырь (непосредственно подчиняющийся патриарху), не поспевает.

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