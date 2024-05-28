Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви и президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийльма в интервью "Северному побережью" говорит, что понимает позицию государства, которое требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) разорвать связи с Москвой из-за заявлений патриарха Кирилла, восхваляющих войну в Украине. Но он говорит, что понимает и Русскую православную церковь, которая не может быстро провести требуемые изменения.
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Глава лютеранской церкви Урмас Вийльма: Московская православная церковь не может меняться так быстро, как хочет государство
- Оправданно ли давление государства на Русскую православную церковь Московского патриархата с целью заставить ее выйти из подчинения Москве после поддерживающих войну в Украине заявлений патриарха Кирилла?