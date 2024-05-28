Денис Шалкаускас занял четвертое место в беге на 800 метров на Кубке Эстонии, состоявшемся в воскресенье.
Для подписчиков
Шалкаускас не попал на пьедестал кубковых соревнований
Денис Шалкаускас, бывший вице-мэр Кохтла-Ярве, представляющий Таллиннский спортивный клуб, пробежал два круга стадиона за 1.56,69 и отстал более чем на шесть секунд от Уку Ренека Кронберга, выигравшего забег с результатом 1.50,49. От третьего место его отделили две секунды. Его личный рекорд в этой дисциплине, установленный три года назад, составляет 1.49,92.