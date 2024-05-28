Шалкаускас не попал на пьедестал кубковых соревнований

Денис Шалкаускас, бывший вице-мэр Кохтла-Ярве, представляющий Таллиннский спортивный клуб, пробежал два круга стадиона за 1.56,69 и отстал более чем на шесть секунд от Уку Ренека Кронберга, выигравшего забег с результатом 1.50,49. От третьего место его отделили две секунды. Его личный рекорд в этой дисциплине, установленный три года назад, составляет 1.49,92.

Во вторник Шалкаускас планирует стартовать в своей основной дисциплине - беге на 1500 метров - на Международном вечере легкой атлетики в Пярну, который находится на том же уровне рейтинга, что и соревнования в Йыхви, состоявшиеся в прошлый четверг: Continental Label Bronze. Судя по стартовому протоколу забега, фаворитом считается финн Саму Микконен, чей личный рекорд 3.45,35 является единственным, который лучше, чем 3.48,08 Шалкаускаса.